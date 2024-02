Albacete y Los Ángeles Galaxy. Estos son los dos extremos de los hasta 822 goles que ha marcado Lionel Messi a lo largo de una carrera que en las últimas horas sumó un nuevo ítem a la altura de pocos. La Pulga llega a 20 años seguidos sumando tantos oficiales y a esto se encuentra del récord marcado por un Zlatan Ibrahimovic que lidera la marca en este sentido. ¿Cuánto más hay que jugar para superar al mítico delantero y ex compañero del rosarino? Vamos con los datos.

Un pase de Jordi Alba en California y un zarpazo en medio de una defensa poblada. Así se dio el primer tanto de Messi en una MLS 2024 donde el argentino parte como el gran rival a vencer para toda la división. Ahora mismo hay optimismo por una ciudad de Miami donde se hacían eco de las dos décadas seguidas de Leo marcando goles a lo largo y ancho del planeta. No es quien más lleva en este sentido y el rival es tan claro como exigente. Las 24 temporadas seguidas de Zlatan Ibrahimovic suponen el último bastión para lograr un récord que tiene tiempos y claves para conseguirse.

Hablamos de 573 goles repartidos en 26 campañas como profesional para el sueco. Si Messi quiere y desea igualarle tendríamos que verle en activo como mínimo hasta inicios del 2028. Todo esto teniendo en cuenta que Leo marque en los años que separan la actualidad de dicha fecha. Si todo se cumpliese, La Pulga llegaría a dicho 2028 con casi 40 años en sus piernas. No olvidemos que tiene contrato hasta el 31 de junio del 2025. ¿Servirá para verle más allá de dicha fecha en el césped?

Pero ojo por qué hay otros rivales antes. Cristiano Ronaldo acumula 22 temporadas seguidas rompiendo redes en este sentido. El luso ha dejado en claro que más pronto que tarde llegará la hora de cerrar el ciclo en una carrera tan impoluta como ambiciosa incluso desde los desiertos de Riad. Ambos nombres persiguen una marca que con Zlatan Ibrahimovic se encuentra todavía lejos de los dos grandes exponentes del fútbol mundial en la última década y media.

En esta ecuación e hipótesis de CR7 o Messi buscando la marca podríamos verles incluso en el Mundial del 2026. Un sueño para muchos, un imposible para otros y por encima de todo un interrogante que pronto tendrá respuesta. La Pulga y el goleador de Madeira aunque cueste creerlo, todavía tienen marcas por reventar en un deporte patas arriba desde que ambos coincidiesen por primera vez en un terreno de juego allá por las semifinales de la Champions League 2007/2008. ¿Llegan?

Zlatan elige a Messi

“Pienso que Leo es único. Lo que está haciendo…No sé si veremos a otro futbolista hacer lo que él hace porque tiene su estilo de juego. No creo que es posible convertirte en un jugador así. Por eso digo que es único. Ya lo he dicho antes: es como jugar al PlayStation. Le das la pelota al tipo y empieza a irse de todos sus rivales. Eso es Messi…Para mí, Messi es natural y Ronaldo es un producto del entrenamiento”, palabras sobre su ex compañero en Barcelona allá por la temporada 2009/2010. Zlatan siempre ha defendido la imagen del argentino por encima del que ha sido su gran rival.

La nueva vida de Ibra

Tras retirarse por problemas en su rodilla al final de la última palabra, Ibra a pasado a manos de una directiva del AC Milan donde ejerce como nexo entre el vestuario y los cargos más altos. Asesor-gerente, el cargo que ocupa a 27 de febrero un goleador de raza cuyo presente pasa por seguir nutriendo desde fuera del césped a una plantilla campeona de Italia con Zlatan casi 24 meses atrás.