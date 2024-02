¿Lionel Messi y Pep Guardiola en Getafe? Pues pudo ocurrir. Ángel Torres, presidente y máxima cabeza en cuanto a acciones del equipo de la capital española desvela como los íconos del Barcelona pudieron servir bajo las riendas de los azulones no mucho tiempo atrás. Los arquitectos del que para muchos fue el mejor equipo de la historia estuvieron a horas de mudarse a unos 511 kilómetros de ciudad condal: “Estaban dispuestos a venir”.

El presidente se pasó por COPE de cara a analizar la actualidad de LaLiga e igualmente viejas historias que pudieron cambiar para siempre la historia del fútbol de élite. Guardiola y Messi brillaban en Barcelona mientras por la capital más de uno soñaba algunos años ante de esto con verles en la banda derecha del Coliseum Alfonso Pérez. Todo se dio en un verano del 2008 donde los culés cambiaban de DT y el nombre de Pep era propuesto por Getafe. Los azulones iban a disputar la vieja Copa de la UEFA.

“Estábamos en Europa, me hablan de Laudrup para entrenar al Barcelona y yo me iba a llevar a Guardiola. Quedamos una mañana y se habló el tema. Se precipita todo porque tiene problemas, echan a Rijkaard y en vez de Laudrup decidieron a Guardiola. Estaba dispuesto a venir”, desvela Ángel Torres desde COPE. Pep subiría finalmente desde Barcelona B al primer equipo y como dicen por ahí, el resto es historia. Ah, no fue el único que un momento pudo cambiar el Camp Nou por el Coliseum Alfonso Pérez.

Un par de años antes el nombre a convencer era Leo. La juventud del argentino se unía con un deseo de darle minutos para seguir con su desarrollo. Ángel Torres desvela como La Pulga incluso sigue recordando dicho episodio con cariño: “Me reuní con Laporta para pedirle a Messi. Estuve con Laporta y Zubizarreta. Me dijeron que Rijkaard lo quería, estuvimos a punto. Le faltó nada. Entonces estaba conmigo Alfredo Duro de director deportivo. Messi me ha enviado como diez camisetas, es mi ídolo. Cuando iba al Camp Nou me la daba en mano”.

Torres ya había comentado el tema allá por el 2021. Fue en una entrevista por MARCA donde reconoció que solo la figura de Frank Rijkaard evitó un giro de 180 grados a la historia del fútbol mundial. La cesión del argentino por 12 meses estaba hecha, solo faltaba una firma pero el DT de los Países Bajos acabaría bajando el pulgar a la operación. Aquella negativa del neerlandés en verano del 2007 marcaría sin saberlo todo el futuro del Barcelona, la selección Argentina o incluso de premios como el Balón de Oro.

Messi, una pesadilla para Getafe

27 batallas disputó Leo ante el que pudo ser su otro club por España. Hablamos de un total de 21 goles contra los azulones, 15 asistencias, un par de amarillas y solo 3 derrotas. Todo esto desde una temporada 2004/2005 donde empezó la aventura de Lionel Andrés en la península ibérica. Un giro de 180 grados de Frank Rijkaard evitó ver a Messi al sur de la capital española.

La sociedad Messi-Guardiola

Fueron cuatro años de élite juntos. La Pulga marcó o asistió en un 45% de los goles anotados por un Barcelona que con Guardiola en banda cerró tres títulos de LaLiga, dos Champions, un par de Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes y un estilo a la altura de pocos. Messi en esos 48 meses firmó: 211 gritos sagrados y hasta 71 asistencias.