Ya es oficial. Neymar se ha roto el ligamento cruzado en ese Uruguay vs. Brasil que marcó la peor doble fecha de la Verdeamarelha en varios años. Inicia un largo periodo de recuperación para el crack de Al-Hilal, quien se une al grupo de estrellas que ha sufrido la que para muchos supone la peor dolencia de este juego. El planeta fútbol se vuelca con un jugador que salvo giro de 180 grados, se pierde lo que queda de temporada.

Se nos vienen varios casos a la mente. Mucho más teniendo en cuenta como hemos visto una plaga de cruzados rotos en este inicio de temporada. Pep Guardiola ya fue crítico sobre el tema o mejor dicho, sobre un calendario que impide pretemporadas donde el físico se cuide al máximo. Neymar se une a nombres que como Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo Nazario, Xavi, Falcao, Diego Costa, Victor Valdés, Pepe o Thibaut Courtois, volvieron y volverán más fuertes de una lesión que marca carreras.

¿Por qué es tan difícil y larga la recuperación? Existen dos motivos de peso. El primero pasa por entender que a diferencia de la piel o los huesos, los ligamentos no tienen los tiempos o capacidad de cicatrización que ostentan otras partes del cuerpo. Incluso con operaciones de por medio no puede conseguirse la misma resistencia del ligamento. Courtois, Eder Militao, Nkunku o David Silva, algunos casos previos al de Ney solo desde agosto.

Segundo pero no menos importante, hablamos de una parte crítica de la rodilla y donde la articulación depende en parte del ligamento. ¿Se puede recuperar? Claro, pero la estabilidad no es la misma y los riesgos de recaída se mantienen por encima de otras lesiones. Los datos recogidos por entes como Journal of Sport Rehabilitation o la Fundación Dr. Pedro Guillén en Madrid sostienen que un 15% de los deportistas que la sufren no pueden volver a la practica profesional.

Incluso, el 24% de quienes se rompen los cruzados sufren recaídas. Casos como el de Zlatan Ibrahimovic o de Falcao en su infancia muestran la dificultad de una lesión a la que si le sumamos el desgaste de la pretemporadas o el cansancio acumulado por el calendario, crecen en cuanto a porcentaje de poder sufrirla. Neymar, como lo hicieron todos estos íconos, ya piensa en un retorno a los terrenos de juego para seguir brillando.

¿Cuándo podría volver Neymar?

Más allá de que cada caso es singular por diversos motivos, que el menisco de Neymar también se haya visto comprometido invita a pensar en un periodo de baja que va desde los seis hasta los ocho meses. La Copa América del 2024, un reto difícil para el crack de Brasil. Que supere ya los 30 años también cuenta en el cálculo.

Neymar y casi 1000 días lesionado

Desde que debutase en Santos, la estrella del fútbol brasileño se ha perdido casi 200 partidos por diversas lesiones. Solo desde el 2020, Ney ha sufrido diversas bajas por 424 días. En sus seis temporadas por París apenas pudo sumar 112 encuentros de Ligue 1. Se contabilizan hasta la rotura de Montevideo, más de 30 lesiones en su carrera.