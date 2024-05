Darwin Núñez apenas anotó dos goles en los últimos 11 partidos del Liverpool, lo que generó que, frente a las derrotas que dejaron fuera de la pelea al conjunto de Jurgen Klopp de la Premier League, de la FA Cup y de la Europa League, las críticas de los hinchas se posicionaran principalmente en él.

A tal punto que el delantero charrúa decidió tanto eliminar las fotos que había publicado en sus cuentas de redes sociales con la camiseta del conjunto inglés como bloquear a aquellos que se lanzaron a insultarlo. Por lo que no hizo más que alimentar los rumores que lo ubican lejos de Anfield a partir del próximo mercado de pases.

Al respecto, The Sun y Sport, uno de Gran Bretaña y el otro de Cataluña, coinciden en que Darwin Núñez podría abandonar al Liverpool (sería uno de los tantos, dado que se vislumbra una etapa de recambio con el cierre del ciclo de Jurgen Klopp) a mitad del 2024 para sumarse al Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández (ya decretó su permanencia hasta mediados del 2025).

Al parecer, la dirigencia del Blaugrana a cargo de Joan Laporta y el director deportivo Deco ven en la situación de Darwin Núñez una oportunidad. El plan es vender a Robert Lewandowski, uno de los salarios más altos del plantel, para incorporar al exdelantero de Peñarol, Almería y Benfica. Consideran que el uruguayo puede encajar perfecto en el espacio que podría dejar vacante el polaco.

Darwin Núñez solo anotó 2 goles en los últimos 11 partidos del Liverpool.

No obstante, si bien en el Liverpool no están conformes con Núñez, tampoco se lo van a sacar de encima. Los medios citados remarcan que pretenden, mínimo, 70 millones de euros para vender su ficha, monto que, por cierto, está por debajo del que desembolsaron para hacerse con sus servicios a mediados del 2022 (80 millones, siendo así el pase más caro en la historia de The Reds).

Ronald Araújo: ¿se va o se queda en el FC Barcelona?

El Barcelona, paralelamente a lo que podría suceder con Darwin Núñez, evalúa la situación de otro uruguayo. Se trata de Ronald Araújo, a quien también criticaron bastante en las últimas semanas por su expulsión ante el París Saint-Germain en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League y por el penal que cometió contra Valencia en LaLiga.

La dirigencia pretende desprenderse del zaguero en el próximo mercado, en tanto que Xavi, que ya confirmó que se queda una temporada más, quiere retenerlo. Bayern Munich y Manchester United estarían interesados en pagar los 70 millones de euros de la cláusula de rescisión.