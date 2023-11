El mundo que rodea a Lionel Messi desde que llegó al fútbol de Estados Unidos tiene una historia imperdible que publicó el portal Infobae. La protagonista de este relato pasó de trabajar vendiendo comida rápida a conocer al jugador argentino. Esta es la historia de Antonella en USA.

Y no precisamente se trata de Antonela Rocuzzo, la esposa de Leo Messi, pero al tener un nombre similar ya se ha ganado más de un contradictor. Cada vez que terminaba un partido de Inter Miami y el ’10’ argentino era asignado para hablar con la transmisión de Apple TV aparecía en escena Antonella González, quien está viviendo un sueño que todavía no cree que sea realidad.

González, periodista de Apple TV, tuvo que salir de Caracas, Venezuela, por un tema de seguridad. Ya lleva seis años en Miami, pero no la tuvo nada fácil para poder conocer a Lionel Messi y entrevistarlo. Antonella le contó al portal Infobae su historia en Estados Unidos que empezó trabajando repartiendo domicilios durante la pandemia del coronavirus.

“Repartí cajas de Amazon en pandemia, monté un food truck, cocinaba hasta las 12 de la noche cuando estaba embarazada, por eso yo creo que la gente se motivó tanto porque yo subía videos con mi panza gigante cocinando a las 12 de la noche”, le confesó Antonella González a Infobae y lo mejor de la historia estaba por venir.

Ya en Miami, Antonella no abandonó su pasión por jugar fútbol 5 y fue en uno de estos encuentros que conoció a unos productores de televisión. González empezó cubriendo las Eliminatorias Sudamericanas y luego hizo parte de la cobertura del Mundial Qatar 2022 del canal Telemundo. Empezaba a estar cada vez más cerca de Leo Messi sin saber que unos meses después lo iba a tener cara a cara.

Antonella González llegó a Apple TV y estaba a punto de tener el trabajo de sus sueños

Como toda negociación, Antonella González empezó a leer el contrato y de un momento a otro apareció el nombre de Lionel Messi. No dudó en firmar para trabajar en Apple TV, pero al principio no fue nada fácil. “Las primeras semanas, también fueron muy difíciles porque aquí no tengo familia, entonces era logísticamente empezar a viajar, a transmitir, días de producción, de estudiar, más la maternidad. Son tantos factores en contra. Después, al transcurrir las semanas he aprendido a celebrarme y aplaudirme por cada logro. Llegué hace 6 años sin nada y hoy tengo el trabajo de mis sueños“, le contó la periodista venezolana a Infobae.

El día que Messi le cambió la vida a Antonella en Estados Unidos

Ni los dioses del fútbol hubieran escrito un guion tan perfecto. Leo Messi debutó el 21 de julio de 2023 con un golazo de trio libre al último minuto para que Inter Miami le ganara 2 a1 a Cruz Azul por la primera fecha de la Leagues Cup. Todos querían hablar con la figura de la cancha, pero la privilegiada fue ella, aquella mujer luchadora que pasó de vender comida rápida en Estados Unidos a conocer y entrevistar al ’10’ argentino. “Leo me cambió la vida, siempre voy a estar agradecida con él, cambió mi carrera por completo”, confesó Antonella González en una entrevista exclusiva con Infobae.

Encuesta ¿Cuál es tu primera impresión de Messi como persona? ¿Cuál es tu primera impresión de Messi como persona? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los problemas de Antonella González con los seguidores de la esposa de Messi

Luego de revelar que la sencillez fue lo que más le impresionó de Lionel Messi, Antonella González le contó a Infobae que algunos seguidores de Antonela Roccuzzo le han hecho comentarios como “cámbiate el nombre. ¿Quieres robarle el marido?”. Ella, de manera firme, responde que no y sostiene “es muy loco todo” sobre este tema.