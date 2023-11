Fue un encuentro emotivo lleno de elogios, recuerdos, confesiones y un épico regalo que no fue la camiseta de la Selección de Francia. Adidas hizo posible que dos campeones del mundo como lo son Lionel Messi y Zinedine Zidane tuvieran una charla imperdible. El exjugador francés sorprendió a Leo con un detalle que ni el mismo David Beckham se atrevió.

Había un poco de nervios. Claro, como no tenerlos si ibas a hablar con el mismísimo Messi. Zidane decidió romper el hielo con una confesión sobre lo que se arrepiente de su carrera por responsabilidad del jugador argentino. Luego, Zizou le dio un pase a Leo con un balón que había en el set y la conversación puso primera marcha.

Messi empezó diciéndole a Zinedine Zidane que “te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos. Sí de enfrentarnos poquito, pero algo. Vos como técnico y yo como jugador. Pero siempre el respeto y la admiración por todo lo que hiciste y lo que seguís haciendo”. El exjugador francés no quiso esperar más y de inmediato sacó el regalo sorpresa que le tenía al futbolista de Inter Miami.

La conversación que publicó el canal de YouTube de Adidas con el título en inglés ‘Cuando Zinedine Zidane conoció a Lionel Messi‘ llegó a un millón de reproducciones en menos de 24 horas y el regalo a Leo que se hizo viral fue la camiseta de la Selección de Francia. Sin embargo, este detalle no sería el protagonista de esta historia.

Zidane viajó a Estados Unidos y no dudó en ir a la final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo del 27 de septiembre de 2023. Leo Messi no pudo jugar en la derrota de su equipo por una molestia en el músculo posterior de la pierna derecha, pero eso no le impidió encontrarse con Zinedine en el estadio DRV PNK, y hablar del recuerdo que le daría una gran idea al exentrenador del Real Madrid.

El épico regalo de Zidane a Messi que pasó desapercibido por la camiseta de Francia

“Aquí lo tengo”, dijo Zidane mientras tomaba el épico regalo que iba a sorprender a Messi. “Ah, mira. Me acuerdo. Ayer (27 de septiembre) hablamos de eso”, fue la reacción de Leo. ¿Y qué era? Se trato de una foto que el jugador argentino se tomó con 19 años junto a Zizou y Raúl González en el vestuario del Real Madrid. “Ya la tengo”, afirmó Zinedine mientras le daba este obsequio a Lionel.

Lo que piensa Lionel Messi de Zinedine Zidane en el fútbol

A la hora de elogiar a Zinedine Zidane, Lionel Messi no se guardó nada y le dedicó estas emotivas palabras: “Lo he dicho muchas veces. Para mí es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo mire, siempre me gustó. Lo seguí mucho en el (Real) Madrid. Lo sufrí mucho porque era del Barcelona. Me acuerdo de la época de los ‘Galácticos’ en el Madrid, de la Copa de Europa que ganaron, que tenían un equipazo. Lo bien que jugaba ese equipo. Él siempre fue el jugador diferente, elegante, arte, magia. Tenía todo (…) Lo disfrute muchísimo más allá de sufrirlo también, porque era y soy hincha del Barcelona, pero los grandes jugadores ya traspasan la camiseta y el país. Era hermoso verlo“.