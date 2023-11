Una conversación de ese nivel no podía terminar de otra manera. Lionel Messi y Zinedine Zidane hablaron en un encuentro sin precedentes y al final del video publicado por Adidas llegó un momento épico cuando el exjugador le regaló a Leo la camiseta de la Selección de Francia. ¡Oh, oh!

La charla comenzó con varios elogios de un lado para el otro. Luego, hablaron de lo que significa usar el número ’10’ en el fútbol y aquí llegó un mensaje de Leo Messi para Diego Maradona: “Para nosotros los argentinos el número ‘10’ es muy especial. Vos hablas del ‘10’ y automáticamente piensas en Maradona. Si bien ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Es nuestro referente y nuestro ídolo. Mis hijos ya saben de él sin haberlo visto nunca”.

Uno de los mayores clímax de la conversación se dio cuando Zinedine Zidane le preguntó a Messi por el partido que le gustaría volver a jugar en su carrera. Leo empezó a eludir un poco la pregunta como si fuera la defensa rival, pero al final soltó la bomba sobre uno de sus recuerdos más dolorosos con la Selección Argentina.

La relación de Lionel Messi con Francia no terminó de la mejor manera. A pesar de que ganó dos títulos de la Ligue 1 con el PSG, el jugador argentino le confesó a los diarios Mundo Deportivo y Sport que no la pasó nada bien en territorio francés: “La verdad es que fueron dos años en donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole”.

La tensión entre Messi y Francia iba a incrementar luego de que la Selección Argentina le ganara al combinado francés la final del Mundial Qatar 2022. “Era entendible. Estaba en el lugar (Francia) donde habíamos ganado el Mundial y, por culpa nuestra, no fueron campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único campeón del mundo que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores (de Argentina)“, le confesó Leo al humorista argentino Migue Granados.

Así reaccionó Messi cuando Zidane le regaló la camiseta de Francia

Con el contexto de que venía de pasarla mal en el París-Saint Germain y en Francia, se convirtió en un misterio cómo iba a recibir Lionel Messi la camiseta del combinado francés que le regaló Zinedine Zidane. Lo hizo como todo un caballero. El exjugador y ahora entrenador la firmó, se la pasó Leo y así reaccionó el jugador argentino: “¡Qué camiseta, eh! Muchísimas gracias. Terrible, eh. Terrible camiseta. Estaba linda esta camiseta. La pegó Adidas ahí”.

El ídolo de Lionel Messi en el fútbol

Una vez más, ratificó la admiración por un ’10’ argentino. Mientras que Zinedine Zidane dijo que su referente fue Enzo Francescoli, Lionel Messi confesó quién es su ídolo en un video publicado por el canal de YouTube de Adidas: “A mi me gustaba mucho (Pablo) Aimar. Me encantaba su manera de jugar, lo seguía en un River que tenía un gran equipo y él destacaba mucho“.