David Beckham anunció el 26 de septiembre de 2023 que una leyenda de la talla de Zinedine Zidane había llegado a Estados Unidos. ¿El motivo? Al día siguiente apareció en el estadio DRV PNK, y a pesar de que Lionel Messi no jugó la final de la US Open Cup que Inter Miami perdió 1 a 2 contra Houston Dynamo, el exjugador francés se tomó una foto con Leo que se hizo viral en un dos por tres.

Zidane no iba a viajar a Miami solo por eso. El viernes 29 de septiembre se dio un cara a cara que tuvo magia, mucha magia. Adidas publicó un video en su canal de YouTube el 9 de noviembre de 2023 y reveló la imperdible conversación entre Leo Messi y el exjugador del Real Madrid.

El éxito acompañó la carrera de Zinedine Zidane y es otro de esos pocos jugadores que pueden presumir que lo ganaron todo. A la Champions League que ganó en la temporada 2001-02, el exmediocampista le sumó el Mundial de 1998 con la Selección de Francia y el Balón de Oro de ese mismo año. Sin embargo, a Zizou le quedó una espina en su carrera tras retirarse el 7 de mayo de 2006 y se la confesó a Lionel Messi.

Ronaldo, Luis Figo, David Beckham y Raúl González, entre otros grandes exjugadores, fueron compañeros de Zidane, pero ninguno de ellos logró lo que Messi le hizo confesar al exjugador francés. Ni si quiera después de dirigir a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid se dio esta revelación.

El que es bueno, es bueno. Zinedine Zidane, en su rol de entrenador, ganó tres ediciones de la Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018) junto a Real Madrid y Cristiano. Pero… CR7 no pudo hacer que Zizou hiciera de manera pública de lo que se arrepiente en su carrera. El efecto Lionel Messi en todo su esplendor.

¿Lo saca del retiro? De lo que Messi hizo arrepentirse a Zinedine Zidane

“Aquí estamos con el ’10’. Un poco de magia ahí”, empezó diciendo Zidane antes de que iniciara la conversación con Messi que publicó el canal de YouTube de Adidas. Si de algo se arrepiente Zinedine fue de no compartir equipo con un jugador como Leo y así se lo confesó al futbolista argentino: “Sabes, una pena no haber podido jugar contigo. Pero bueno, hoy es para mí un momento de darte un pase. He venido de lejos, pero es un placer estar aquí contigo, y poder hablar un poco de fútbol”. Zizou no va a salir del retiro, pero… La oportunidad que se perdió el fútbol de ver a estos dos magos juntos es inimaginable.

La palabra perfecta de Zidane para definir a Leo Messi

A Zinedine Zidane le pidieron en la charla que publicó Adidas que describiera en pocas palabras a Lionel Messi y encontró la palabra perfecta: “¿Qué palabras tengo para describir a Messi? Una sola: magia. Hoy es un día importante para mí para decirle la admiración que tengo por él. Siento una conexión con él, cuando lo veo jugar casi que sé lo que va a hacer, y cuando lo hace igual me sorprende, digo: ‘Esto ya está’. Como él hay muy pocos, bueno… Uno solo”.