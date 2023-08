En el actual mercado de pases se están concretando movimiento de lo más impactante, pero aún hay lugar para más sorpresas. Figuras como Harry Kane y Kylian Mbappé están en las puertas de una transferencia, aunque también hay agentes libres que aún no se decidieron, como es el caso de Sergio Ramos.

El histórico defensor está analizando los pasos a seguir en su carrera a los 37 años. El español viene de jugar en la última temporada en el más alto nivel con la camiseta de Paris Saint-Germain y todavía tiene mucho para dar en los clubes más importantes del planeta.

Aunque el abanico de ofertas para el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 es amplio, algunos destinos sumaron chances de ficharlo. En las últimas semanas, parecía que el futuro de Ramos se centraba en Inter Miami, Arabia Saudita, Boca Juniors, Galatasaray y Sevilla, pero una de esas puertas se cerró este lunes.

DESCARTAN QUE SERGIO RAMOS FICHE POR SEVILLA

La posibilidad de regresar a LaLiga y volver a ponerse la camiseta de Sevilla era un gran deseo del español, pero el director deportivo descartó esa chance. En declaraciones compartidas por Marca, Víctor Orta explicó que los planes para el equipo están cerrados y no contemplan incorporar a un zaguero.

“En el modelo de plantilla que estamos llevando actualmente no hay ninguna posibilidad. Tenemos seis centrales. Y en el modelo de jugadores jóvenes con plusvalía. A día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue en el Sevilla. No se ha hablado con más centrales“, comentó el directivo.