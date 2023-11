La primera temporada de Lionel Messi en Inter Miami terminó antes de lo esperado al no clasificar a los Playoffs de la MLS 2023 y uno de los grandes logros del equipo fue empezar a consolidar a una de las joyas del plantel. No por nada se entendió tan bien con Leo, pero a la hora de tener la confianza para guardar su número de teléfono, aún no se anima.

Todo esta historia salió a luz luego de la polémica que se instaló por una supuesta decisión de Leo Messi con el jugador argentino Alejandro Garnacho. Según Rio Ferdinand, exjugador inglés, el delantero del Manchester United le contó la razón por la que Lionel dejó de seguirlo en redes sociales. ¿Por eso la prudencia que tiene la joya de Inter Miami?

“Me dijo el otro día que Messi le había dejado de seguir. No le importa salir diciendo: ‘Soy un hombre de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo‘. Incluso cuando está en la Selección Argentina“, afirmó Ferdinand sobre Garnacho en el podcast Vibra con Cinco. Sin embargo, el mismo hermano del jugador argentino se iba a encargar de aclarar todo.

Roberto Garnacho, hermano de Alejandro, le respondió a Ferdinand en X (Twitter) diciendo que era falso lo que había dicho porque “Messi nunca lo siguió, dejen de inventar cosas solo para crear odio. Garna los ama y admira a ambos y todos ustedes tratando de crear una rivalidad”. El exjugador inglés contestó que sus palabras habían sido de manera sarcástica. Mientras todo esta polémica sucedía, iba a llegar la confesión del jugador récord de Inter Miami.

Benjamin Cremaschi se convirtió en el primer jugador de la historia que pasa por todas las divisiones inferiores de USA y logra debutar en la Selección de Estados Unidos. Con tan solo 18 años, ya se dio el lujo de asistir en un gol a Lionel Messi y no dudó en revelar lo que ha sido compartir vestuario con Leo.

El jugador de Inter Miami que reveló no tener el número de Leo Messi

En una charla con el canal CBS Sports (Deportes), Benjamin Cremaschi confesó cómo fue aquel momento en el que conoció por primera vez a Leo Messi en el vestuario de Inter Miami. Estaba nervioso, le dio la mano y saludó a los hijos del ’10’ argentino, Thiago, Mateo y Ciro. Luego, al jugador, de ascendencia argentina, le preguntaron si tenía el número de Lionel y respondió que “no tengo su número en mis contactos, pero sí está en un chat grupal que tenemos como equipo, así que si alguna vez necesito comunicarme con él lo haré”.

Lionel Messi confesó ser una persona que interactúa poco en redes sociales

Frente a la polémica que generó no seguir a Alejandro Garnacho en Instagram y ante la prudencia de Benjamin Cremaschi para no guardar su número de contacto, Lionel Messi explicó a la perfección el por qué de la poca interacción en redes sociales. “No lo hago para que después no pongan ninguna boludez y no salga en todos lados”, le dijo Leo al humorista argentino Migue Granados en una entrevista publicada 21 de septiembre de 2023.