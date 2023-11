La primera temporada de Lionel Messi en Inter Miami tuvo como uno de sus mejores socios en la cancha a un jugador de tan solo 18 años que debutaba en la MLS. Tal es talento que tiene esta joya del equipo norteamericano que tanto la federación de Argentina como la de Estados Unidos lo han contactado para saber con cuál Selección quiere jugar.

¿Leo Messi lo empezó a reclutar para la Selección Argentina? Antes de debutar con Estados Unidos, el protagonista de esta historia reveló que ya había hablado con el ’10’ argentino sobre la posibilidad de jugar con el combinado Albiceleste. Y todavía tiene esta oportunidad.

“No es fácil, pero no estoy pensando en ello ahora. He estado en contacto con ambas federaciones y sé que es una decisión que eventualmente tendré que tomar, pero hay tiempo. Lo he hablado con Messi, él me ha preguntado y amo a Argentina“, le dijo Benjamin Cremaschi al canal TUDN USA antes del debut en el partido amistoso entre Estados Unidos y Omán del 13 de septiembre de 2023.

A pesar de los 19 minutos que jugó Cremaschi con la Selección USA aún tiene la posibilidad de representar a Argentina en el seleccionado de mayores porque es menor de 21 años y no ha disputado más de tres partidos oficiales avalados por la FIFA. Además, la admiración de la joya de Inter Miami por los jugadores argentinos volvió a quedar en evidencia.

En su primera temporada como profesional, Benjamin Cremaschi no solo logró el récord de ser el primer futbolista que juega en todas las divisiones del fútbol de USA y debuta en la Selección de mayores de Estados Unidos, también compartió vestuario con Lionel Messi, y le confesó al canal CBS Sports (Deportes) lo increíble que fue este 2023. Las palabras sobre los jugadores argentinos estaban por llegar.

¿Messi lo reclutó? La joya de Inter Miami habló sobre los jugadores argentinos

A Benjamin Cremaschi le preguntaron en la entrevista con el canal CBS Sports (Deportes) si había soñado con jugar al lado de Leo Messi y en la respuesta llegaron las palabras sobre los futbolistas de Argentina: “Sí, obviamente crecí viéndolo jugar. Crecí viendo jugar a muchos jugadores argentinos y ahora que puedo compartir no solo el campo, sino el día a día de la vida con un jugador así es algo que no puedo describir”. ¿La joya de Inter Miami cada vez más cerca de la Albiceleste?

El día que Cremaschi conoció a Leo Messi en el vestuario de Inter Miami

De no tener nervios a ser uno de los días más estresantes de su vida. “Cuando supe que vendría al club no estaba realmente nervioso, pero la primera vez que lo vi en el vestuario, que es donde lo conocí, estaba muy nervioso, solo estaba sacudiendo la cabeza, ¿sabes? Alguien a quien admiré y a quien crecí viendo, un ídolo para muchos niños, así que ese fue un momento realmente estresante en mi vida, sin duda”, le contó Cremaschi a CBS Sports sobre el día que conoció a Messi. ¿Y qué le dijo cuando lo vio? “Solo me presenté y le pregunté cómo estaba, sus hijos estaban allí, así que salude a sus hijos y fue solo un momento increíble”, afirmó el volante de Inter Miami.