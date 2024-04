Real Madrid se prepara para el partido del año. Los de Carlo Ancelotti viajan en unas horas para visitar mañana al Manchester City mientras llegan mensajes desde el otro lado de los Pirineos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, habla sin tapujos sobre el conjunto merengue en clave Kylian Mbappé. Supone uno de los grandes enigmas en la llegada del delantero del PSG al Santiago Bernabéu.

La máxima cabeza política de la Galia charló con RMC Sport a lo largo de las últimas horas. ¿El motivo? Esos Juegos Olímpicos que llegarán a finales del verano a París y donde el combinado francés ya sabe que tendrá problemas de peso para contar con sus seleccionables en Real Madrid. Emmanuel Macron habló de tratativas para que los Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni e igualmente Kylian Mbappé digan presente en una cita histórica para el país. No es sencillo en ningún sentido.

“Haremos lo posible por tener un equipo competitivo en los Juegos. Tengo confianza en los clubes franceses y europeos”, respondía el político a las preguntas de RMC Sport en relación con la posibilidad de contar con varios titulares de Didier Deschamps. Recordemos que al no tratarse de un torneo FIFA, los equipos pueden negarse a la prestación de sus activos para dicha cita. Los medios galos ahondaron más en la trama: “¿Se refiere al presidente del Real Madrid?”.

“Exactamente, cuando hablaba de clubes europeos, me refería a eso…No he hablado de esto con él….Espero que el club de Mbappé le permita estar…Tenemos la Eurocopa antes, ese es el problema. Creo que los clubes tienen que ceder para que tengamos un gran espectáculo. Ese es uno de mis temores”, más reflexiones de Macron desde Francia. La pelota llega al lado merengue, donde la postura es tajante. La falta de certezas públicas en el futuro de Kylian, marcada por su presencia o no en los JJOO.

Real Madrid se ha mostrado tajante hasta aquí. Es Juegos Olímpicos o Eurocopa/Copa América. No se pueden ambos y de momento nada apunta a cambiar dicha política. Solamente y por las leyes españolas tendrían obligaciones de ceder a sus jugadores nacionales, pero de momento no existen pedidos oficiales en este sentido. La casa blanca, donde se espera a Mbappé desde el 2017, teme por las consecuencias físicas que tendría para Kylian Lotin un verano tan cargado.

Contra un invicto de 30 partidos

Entrando ya en clave Manchester City, Real Madrid se alista para una quimera en todos los sentidos. Tres decenas de partidos sin derrotas acumulan los skyblues por el Etihad. Para encontrar la última hay que devolverse al 19 de noviembre del 2018. Aquel Lyon de Ferland Mendy y por marcador de 1-2 fue el último club en ganar con el himno de la Champions por la casa del vigente campeón. El galo será titular mañana.

Orsato, el elegido para el Etihad

“Es de los peores árbitros que he tenido”, decía Luka Modric sobre el italiano en las semifinales del Mundial de Qatar. El italiano será el encargado de impartir justicia en el partido de la semana. Los números de Real Madrid con el colegiado, cuatro derrotas y cuatro victorias. Con su figura se remontó en las semifinales del 2022.