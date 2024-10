Durante la fecha FIFA de octubre en Francia se desató la polémica con Kylian Mbappé por lo que fue su visita a Estocolmo con algunos de sus amigos. Encima, los reportes describían que había visitado una reconocida discoteca de la ciudad sueca, con todo el tabú que hay entorno a la noche y los cuidados para el deporte de élite. Además, las imágenes que se filtraron lo muestran con un gorro y un cubrebocas, como si estuviera escondiéndose de los paparazzi.

Claro, tal situación fue criticada por los galos debido a que el delantero alegó que no se podía presentar con la Selección a causa de que todavía no se había recuperado de la lesión que padeció en el bíceps femoral el pasado 24 de septiembre, una contestación que generó ruido cuando se lo vio en el once titular del Real Madrid vs. Villarreal el sábado 5 de octubre.

A raíz de su ausencia, en varios medios trascendió que Kylian Mbappé había elegido hacer una minipretemporada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para recuperarse. Y lo cierto es que después apareció en la ciudad sueca en donde se supo que estuvo durante tres días. No obstante, el Real Madrid estaba al tanto de todo, pues le había otorgado días libres, pero en Francia, el episodio sigue siendo considerado, cuanto menos, confuso.

Paralelamente a este asunto, el portal francés RMC Sport publicó este lunes que una mujer realizó una denuncia por acoso, la cual la habría sufrido en el mismo hotel en el que se alojó Mbappé y durante los mismos días en los que el delantero estuvo hospedado con sus amigos. Para evitar cualquier tipo de vinculación e insinuación que lo enlazara con esta denuncia, el propio delantero del Real Madrid salió a aclarar que todo se trataba de una ”Fake News”.

Didier Deschamps defendió a Kylian Mbappé ante las críticas recibidas en Francia

Las imágenes de Kylian Mbappé en Suecia trascendieron horas después de que Francia jugara con Israel en Budapest. Incluso, reportes indicaban que había estado en una reconocida discoteca al mismo momento en el que se disputaba el partido, lo que potenció los comentarios negativos sobre el jugador del Real Madrid.

Al respecto, en la rueda de prensa previa al cruce de Les Bleus con Bélgica este lunes, Didier Deschamps comentó: ”Kylian está siguiendo un programa con su club, el Real Madrid, así que no sé si salió, si estuvo allí o no. Lo que puedo decir es que Kylian me envió un mensaje antes del partido (contra Israel). Después, como cualquier jugador de su club, sigue un programa. Con días libres o sin ellos. Si los jugadores tienen días libres, tienen libertad para hacer lo que quieran”.