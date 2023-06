La Selección Argentina sigue recorriendo el mundo con su gira post Copa del Mundo, y en la Fecha FIFA de junio tendrá dos encuentros en Asia, uno contra Australia, este jueves, y otro contra Indonesia. Y parece que Scaloni y Messi han acordado que el 10 sólo juegue uno de esos dos encuentros.

Messi sólo juega vs Australia en la Fecha FIFA de Junio

Según informa Gastón Edul directamente desde China, Lionel Messi sólo jugará contra Australia en el Workers Stadium de Beijing. El partido de este jueves será una reedición de los Octavos de Final de Qatar 2022 y el único que dispute Lionel en la gira por Asia.

Además, no sólo no jugará contra Indonesia en el Estadio Bung Karno de Yakarta, sino que directamente no viajará a la capital de Indonesia para el segundo juego de la gira. Messi dejará el plantel luego del encuentro ante Australia para dar inicio a sus vacaciones.

Cabe destacar que Lionel viene de una larga temporada y tendrá apenas unos días de descanso antes de iniciar la segunda parte del año como jugador del Inter Miami, club que está en una situación complicada dentro de la MLS.

Regresando a la Selección Argentina, Edul reveló que los dirigidos por Scaloni tendrán una práctica abierta a la prensa en la jornada del miércoles y que Julián Álvarez completará el plantel en lo que resta de este martes, luego de obtener la Champions League con el Manchester City.