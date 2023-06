Messi confirmó que no jugará el Mundial 2026: "No voy a participar"

Avanzan los preparativos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 y las dudas sobre la participación de Lionel Messi se mantienen. Desde China, el capitán de la Selección Argentina dejó clara su postura.

Lionel Messi se sacó un gran peso de encima al ganar el Mundial de Qatar 2022. La Selección Argentina aún celebra la tercera estrella y los campeones del mundo han llegado a suelo asiático para la doble fecha de amistosos.

Tal y como se esperaba, el nuevo fichaje de Inter Miami fue el centro de atención en la llegada de la delegación albiceleste a China. Desde allí, el capitán argentino reafirmó su decisión con respecto a la próxima Copa del Mundo.

La decisión de Messi

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar” fueron las palabras de Lionel Messi ante la TV de China.

Vale recordar que, previo al Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi había declarado que jugaría su última Copa del Mundo. Muchos esperaban que reconsiderara su decisión luego de alzar el trofeo, pero todo apunta a que no será así.