Toc, toc. La inteligencia artificial tocó la puerta de uno de los mejores jugadores de la historia como lo es Lionel Messi y consigo llevaba una propuesta para tentarlo con la posibilidad de ser entrenador cuando se retire. ¿Cómo ponerlo a pensar? Con la idea de juego que tendría un equipo si Leo es el director técnico.

En la última entrevista que Messi habló sobre su futuro después del fútbol le dijo al humorista argentino Migue Granados que “obviamente me gusta todo lo relacionado con el fútbol. Me gusta estar con chicos, enseñar… Me gusta ser director deportivo también. Pero bueno, no sé para donde voy a ir”. La IA no la tendrá nada fácil.

Bolavip le preguntó al ChatGPT cómo jugaría un equipo si Leo Messi fuera su entrenador, y con base a la experiencia y conocimiento que tiene el jugador argentino sobre el fútbol, dio una serie de características que se verían en los dirigidos por Lionel.

Messi es conocido como uno de los jugadores más técnicos y precisos en la cancha, así que, como entrenador, se enfocaría en que sus jugadores desarrollaran sus principales fortalezas en el control del balón, dribbling y disparo. Precisión y técnica, las primeras características del club de Leo como DT.

El Messi entrenador haría énfasis en los movimientos inteligentes y el posicionamiento de sus jugadores en vísperas de generar oportunidades de gol, según la inteligencia artificial. Sin dudarlo, ChatGPT sostiene que el estilo de juego de Leo como DT sería ofensivo, ya que “fue parte fundamental de equipos con un estilo de juego ofensivo y de posesión. Es probable que, como entrenador, fomente un enfoque similar, alentando a sus jugadores a buscar el control del balón“.

Así jugaría un equipo si Messi fuera el DT, según la inteligencia artificial

A la hora de buscar la táctica del equipo de Leo Messi como director técnico, la IA no se cierra a un solo sistema y lo ven como un DT con la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones y esquemas, según las habilidades y características de sus jugadores. No por nada triunfó en diferentes sistemas tácticos en FC Barcelona, PSG y la Selección Argentina.

Tres características del equipo de Lionel Messi como entrenador

Al énfasis en el posicionamiento, el estilo de juego ofensivo y la adaptabilidad táctica, la inteligencia artificial reveló otras tres características del equipo de Lionel Messi como entrenador. Leo demuestra que después de ganar con la Selección Argentina el Mundial Qatar 2022 todavía tiene hambre por competir y ganar, así que, como DT, buscaría infundir sobre todas las cosas una mentalidad ganadora.

Encuesta ¿Lionel Messi sería un buen entrenador de fútbol? ¿Lionel Messi sería un buen entrenador de fútbol? YA VOTARON 0 PERSONAS

A pesar que es un fuera de serie a la hora del desequilibrio individual, Messi ha demostrado ser un jugador que potencia a sus compañeros. Por ese motivo, ChatGPT lo ve como un entrenador que también se enfocaría en la importancia del trabajo en equipo y la colaboración entre sus jugadores. ¿Algo más? Claro que sí, el equipo de Leo como director técnico jugaría con flexibilidad creativa, ya que “es conocido por su capacidad para improvisar y tomar decisiones creativas en el campo (…) Podría alentar a sus jugadores a ser creativos y a tomar decisiones en el momento, especialmente en situaciones ofensivas”.

La aclaración de la IA sobre el equipo de Leo Messi como DT

Con el contexto que Lionel Messi no tiene decidido qué va a hacer tras su retiro, la IA del ChatGPT hizo la aclaración de Leo como director técnico que “es importante recordar que estos son solo supuestos basados en la forma en que Messi juega al fútbol. Como entrenador, también estaría influenciado por su filosofía personal y su enfoque en el desarrollo de los jugadores”.