Lo que prometía ser una jornada de grandes partidos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 se vio opacada por los escándalos fuera de la cancha. La Selección Venezuela no la pasó nada bien en su visita a Perú, y ante las agresiones que vivieron, Josef Martínez no dudó en publicar su furiosa reacción.

¡A los hechos! En la previa al partido por la fecha 6 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, en el programa de la televisión peruana ‘A presión Radio’ se hizo una pregunta que desencadenó en un chiste xenófobo contra las mujeres venezolanas. Y eso no iba a ser lo peor.

Con un gol de Jefferson Savarino al minuto 9 del segundo tiempo, Venezuela terminó sacando un valioso empate 1 a 1 en condición de visitante. Hora de celebrar con sus aficionados en el Estadio Nacional del Perú y nada mejor para eso que regalarles la camiseta. ¡Un momento! Ahí apareció la Policía peruana para protagonizar otro hecho escandaloso. Josef Martínez no iba a aguantar esta situación.

Un empujón y empezaron a llegar los palazos por parte de la Policía. La Federación Venezolana de Fútbol no aguantó más y decidió publicar un comunicado en sus redes sociales haciendo la denuncia que hizo reaccionar a Martínez a pesar de no estar convocado y no sufrir todas estas cosas.

“La Federación Venezolana de Fútbol condena enérgicamente las agresiones, tanto verbales como físicas, así como como los actos de discriminación y xenofobia sufridas ayer (21 de noviembre) por nuestro equipo y nuestra afición, durante el partido celebrado en Lima, entre las Selecciones de Perú y Venezuela en la 6ta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Copa Mundial FIFA 2026″, fue la primera parte del comunicado de la Selección Venezuela y la reacción de Josef Martínez estaba por llegar.

La furiosa reacción de Josef Martínez al escándalo en Perú vs. Venezuela

Luego de leer que la Federación Venezolana de Fútbol de manera inmediata accionará “ante las diferentes instancias competentes, dentro y fuera del fútbol, para que estas agresiones no queden impunes y garantizar, así, que situaciones lamentables de este tipo no vuelvan a producir”, Josef Martínez tuvo una furiosa reacción al compartir el comunicado de su selección en Instagram junto a tres emojis de una cara roja en símbolo de su furia y desacuerdo.

Detuvieron al avión de la Selección Venezuela en Perú

Como si algo más faltara al escándalo que vivió la Selección Venezuela en Perú, la Federación Venezolana de Fútbol hizo otra grave denuncia en su cuenta de X (Twitter) sobre el medio día del 22 de noviembre de 2023: “En estos momentos el avión que trae a nuestra Selección Nacional a Venezuela, sigue varado en el Aeropuerto ‘Jorge Chávez’ en Lima, Perú, a la espera de autorización para recargar combustible y emprender vuelo. Exigimos respeto a nuestra Selección, sus jugadores y cuerpo técnico y que cesen las medidas en contra de nuestra Vinotinto y en contra de nuestro país”. El próximo juego que tendrá el combinado venezolano será un partido amistoso contra la Selección Colombia el domingo 10 de diciembre en Miami, Estados Unidos, a las 17:00 ET.