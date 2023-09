Alejados del fútbol europeo y en el tramo final de sus carreras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan repartiendo goles. Los dos máximos exponentes del fútbol en este siglo son ejemplos para sus colegas en cuanto a lo físico y por ello pudieron perdurar por alrededor de dos décadas en la elite.

A menudo, el resto de los jugadores reconoce que han dejado una huella en la disciplina y Harry Kane es la estrella que más recientemente lo manifestó. El delantero que hoy milita en Bayern Múnich destacó los logros de los astros y reveló que sueña con ser como ellos.

“Pienso en lo que han hecho, son tan buenos a los 30 como a los 20 años. Yo, que acabo de cumplir 30 años, obviamente me emociona saber que si mantengo mi cuerpo en buena forma y mi mentalidad, podré jugar al más alto nivel todo el tiempo que quiera“, reveló el inglés a ESPN.

Y completó: “Esos jugadores han puesto el listón muy alto, ellos y algunos más, y eso me motiva y me dice que es posible. Es fantástico ver cómo siguen rindiendo, dos de los mejores jugadores que han pasado por nuestro fútbol. Para mí es casi la segunda mitad de mi carrera. He tenido una buena primera mitad; ahora, ¿puede ser la segunda aún mejor?“.

Hasta el momento, Kane tiene un envidiable promedio goleador que muy pocos delanteros han podido alcanzar. El capitán de la Selección Inglesa lleva 506 partidos y 301 goles. Sin embargo, en su carrera aún no ha podido ganar títulos, aunque tiene grandes chances de hacerlo esta temporada con la camiseta de Bayern Múnich.