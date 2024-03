Real Madrid amanece con noticias por fuera del césped. A solo unas horas de jugar contra RB Leipzig por la vuelta de octavos de la UEFA Champions League, diversos medios se hace eco de las peticiones de la Fiscalía sobre Carlo Ancelotti. Se piden casi cinco años de prisión para el italiano por dos presuntos delitos fiscales y contra la Hacienda Pública. Todo inició en los años 2014-2015.

La Fiscalía Provincial de Madrid le acusa de defraudar un millón de euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. Cabe recalcar que Real Madrid queda totalmente al margen de la causa y que esta solo se encuentra alrededor del italiano. La acusación ya se encuentra rodando por los medios de comunicación y parte de la interpretación de los cambios fiscales en España de los últimos años. Xabi Alonso ya tuvo una situación más que similar algunos años atrás y con victoria en los juzgados para el vasco unos meses antes de la noticia de esta mañana.

386.361 euros en 2014 y 675.718 euros en el 2015. Es lo que acusa la Fiscalía a Carlo Ancelotti de haber defraudado a Hacienda. La supuesta omisión de los montos a declarar de su contrato de derechos de imagen con Real Madrid seria el detonante de una causa que se estudio hasta el 2016. El italiano desde el 2013, sentencian los medios, aseguró ante las autoridades que trabajaba y residiría en España a nivel fiscal. Así lo recoge el escrito “Especificándose en su remuneración para ese periodo. Además de unos rendimiento de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club”.

“España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos”, otro extracto de los motivos por los cuales la Fiscalía Provincial de Madrid entiende que Ancelotti tendría que haber declarado los montos indicados. Se señala que Carletto habría ingresado en un entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de sus derechos de imagen para eludir dichos pagos. Se acusa igualmente a la entidad Vapia Limited de ser la tapadera de este entramado de porcentajes, derechos de imagen y supuestos delitos de fraudes al fisco.

No olvidemos que Ancelotti no pasa por este proceso por primera vez. Ya en el 2014 el italiano recibió una acusación de Hacienda traducida en multas que medios como AS afirman que Carletto pagó en su momento. Ya por julio del 2023, la jueza del caso desestimó la denuncia de Hacienda contra el italiano al comprobar la información argumentada por el italiano. Los últimos cambios en la normativa de Autónomos en España y retribuciones al fisco apuntan a ser el punto de choque entre ambas parte. Es algo del DT a nivel personal y que no incumbe al Real Madrid.

Vapia Limited, a estudio

Es la clave de todo. La Fiscalía afirma que Ancelotti firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la compañía por un valor de 25 millones de euros y en un acuerdo a 10 años. En algún momento esta puso como máximo apoderado al entrenador del Real Madrid. También se habría reducido, sin fecha a marcar, tanto los tiempos del acuerdo como los montos a pagar por parte de Carletto.

Los montos que se investigan

Gracias a todo lo anterior Fiscalía detecta dos posibles delitos fiscales. Se habla de un Ancelotti cuya cesión de derechos de imagen le supieron ingresos que no fueron tributados. Concretamente 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015. Ministerio Público le imputa dos cargos que tasa penalmente en cuatro años y nueve meses.