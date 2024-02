“No voy a rebajarme por respeto al fútbol español, no preguntéis más”. Así de tajante se mostraba en la previa del derbi Carlo Ancelotti a la hora de hablar sobre las declaraciones de Joan Laporta o Xavi alrededor de LaLiga. Dichos dardos sobre un torneo adulterado, con manos negras trabajando en la sombra y con unos árbitros condicionados por Real Madrid ya tienen respuesta cuando se pregunta por un Santiago Bernabéu donde el enojo es sideral. La sensación es que quien no llora no gana.

Hay enojo en Real Madrid cuando se consulta por el tema. El equipo solo ha perdido dos partidos en lo que vamos de temporada, ya tiene un título encima y ha ganado dos Clásicos. Cuentan a Bolavip que lejos están de gustar las formas en las cuales desde Barcelona se infravalora el presente de un equipo dirigido por Ancelotti con muchos obstáculos en estos meses. Las lesiones, las ausencias de estas semanas y el rendimiento colectivo, sienten, no genera el suficiente reconocimiento lejos de un Bernabéu donde se devuelven los dardos a Cataluña.

¿A qué se refieren desde Real Madrid? Desde el 24 de enero voces oficiales del Barcelona disparan contra las decisiones arbitrales a favor de la casa blanca. El choque con Almería, las rojas sufridas en Can Barça como la que viese Vitor Roque o el tanto anulado anoche a Stefan Savić han sido motivos de un discurso que desde Montjuic genera rabia e indignación en Real Madrid como cuentan a Bolavip.

“Llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales….La competición está adulterada por completo, lo ve un ciego”, algunas de las últimas palabras de tanto Xavi o Laporta sobre el tema. Hay enojo en la casa blanca por un discurso que sienten que no va de la mano con el presente del equipo o con hasta los 8 puntos de diferencia entre ambos equipos en LaLiga. La sensación, como se puede oír cuando se pregunta en el Bernabéu, es que: ‘Quien no llora, no mama’.

Lo ven como una defensa al presente del conjunto culé y hasta ahí se entiende. Lo que genera bronca pasa por entender como dicho discurso quita méritos a un Real Madrid que sin los Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba o un reemplazante de Karim Benzema se mantiene vivo en los grandes frentes. Las palabras de Laporta y Xavi ayer generaron ruido por los pasillos de un estadio donde desde trabajadores hasta cuerpo técnico sienten que no se valora la temporada que están haciendo hasta la fecha. ¿Los números de esta? 27 victorias, 4 empates, 2 derrotas, 78 goles a favor y solo 31 en contra.

Así va la enfermería

Eduardo Camavinga terminó el derbi tocado. Se espera que no tenga problemas para estar presente ante Girona el día sábado. Una auténtica final por LaLiga y donde también Carlo Ancelotti recuperará fichas. Se aguarda por el retorno de los Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni. Una victoria les deja líderes por cinco unidades ante la revelación del certamen. Es el Día D para muchos.

La cantera, un arma de doble filo

La historia se repite. El derbi confirmó una curiosa tendencia en lo que vamos de temporada. La cantera del Real Madrid cuesta goles. 7 de los 15 goles recibidos por los hombres de Carlo Ancelotti en la presente edición de LaLiga han llegado de nombres que vestían su camiseta en el pasado. Marcos Llorente se suma a los Sergio Arribas, Borja Mayoral, Álvaro Morata (X2), Hugo Duro y Javi Muñoz. Girona con Miguel Gutiérrez, el siguiente que puede sumarse.