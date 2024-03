Son pasado, presente y futuro de una entidad rendida ante sus figuras. Lamine Yamal supone con apenas 16 años la mayor esperanza del barcelonismo de cara a la próxima década. Su irrupción en el primer equipo de Xavi Hernández ha ido de la mano con diversas comparaciones que en otros casos han prácticamente dinamitado carreras. Esto opina la última joya de La Masía de esas similitudes que muchos ya le ven con Lionel Andrés Messi.

Hablamos de dos perfiles más que similares en sus inicios. También de un par de extremos por derecha caracterizados por su desborde y picardía ante la defensa rival. Las comparaciones son odiosas pero se hacen imposibles de no hacerse cuando se mira los primeros meses de Lamine Yamal por Barcelona. El futbolista culé atendió a Mundo Deportivo desde la concentración de la selección española y no dudó a la hora de reflexionar sobre quienes le ven como el nuevo Messi. No es el único jugador en el que afirma fijarse para progresar.

“Es una comparación que se la dejo a ellos, pero no habrá otro futbolista como Leo Messi… Hago como cuando era juvenil y no pienso quién tengo delante y, así, tengo más posibilidades de superarme”, analizaba un juegos en que sus apenas 16 años ya lleva el peso del ataque del Barcelona encima. Tras debutar en la pasada temporada se ha convertido en un inamovible de los onces de Xavi Hernández. El camino es largo pero hasta aquí incluso supera los números de la primera campaña de La Pulga en el Camp Nou.

Y es que el Lionel apenas pudo acumular 9 partidos y un tanto como futbolista del primer equipo culé en aquella campaña 2004/2005 dónde se estrenaba en el Camp Nou a la hora de hablar de una temporada completa. ¿Yamal? Hasta el 21 de marzo acumula 6 tantos y 4 asistencias a lo largo de 37 partidos. Por supuesto que queda toda la carrera por delante, pero la joya del Barcelona no niega que se fija en la figura del argentino de cara a conseguir cumplir con las promesas hechas alrededor de su figura a lo largo de los últimos años. No es el único jugador en el que busca un espejo.

“Me fijo en Neymar y en Messi a la hora de mejorar mi regate. Son los dos que más me gustan”, reflexiona en Mundo Deportivo el joven de 16 años. El viernes ante Colombia y el próximo martes contra Brasil en el Santiago Bernabéu, tendrá las últimas pruebas antes de una Eurocopa de naciones en la que se le tiene como uno de los grandes nombres a seguir. Yamal no tira balones fuera a la hora de atacar las comparaciones con el mejor jugador en la historia del Barcelona. Se viene también el final de la Liga y por supuesto La UEFA Champions league.

Sus números con la selección española

En pocos meses ya se ha convertido en un auténtico habitual de las listas de Luis de La Fuente. Cuatro presentaciones y un par de tantos acumula hasta aquí el futbolista por el que España luchó contra viento y marea ante Marruecos de cara al futuro. Se considera a Lamine Yamal como la cara de La Roja de cara al Mundial 2030.

¿Hasta cuándo tiene Yamal contrato en Barcelona?

La última renovación de la perla blaugrana se cerró hasta el 30 de junio del 2026. Una operación liderada por la Junta directiva de Joan Laporta y con el aval de Jorge Mendes como representante del extremo. Se considera a Yamal como uno de los pocos intocables de cara a un verano en el que Barcelona tendrá que vender para equilibrar cuentas.