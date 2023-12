Lionel Messi ya espera por un 2024 donde todos los caminos apuntan a una unión con Luis Suárez en Inter de Miami. Mientras espera por el uruguayo en La Florida, desvelan en Europa quienes son los jugadores jóvenes que mejor ve La Pulga para buscar su trono a lo largo de la próxima década. Real Madrid, Barcelona y Alemania, presentes en una elección que dentro de unos años será revisada a fondo. Atentos.

Todo parte luego de ver a Jude Bellingham quedarse con el Golden Boy. El también ganador del premio Kopa en la pasada edición del Balón de Oro aparece en esos votos que Messi hizo sobre el galardón entregado París. Medios como AS, Sport y MARCA desvelan una votación que Lionel Andrés pudo hacer gracias a su condición de vencedor en el Balón de Oro. Recordemos que otras figuras como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema también votaron. Se espera que UEFA les permita seguir haciéndolo tras quedarse con el trofeo.

Messi venía de elegir a Gavi y Pedri en los años previos. Los talentos del Barcelona se quedaron con un certamen que ahora pasa a manos de un Jude Bellingham que gracias a su año en Real Madrid, Dortmund e Inglaterra reina en este sentido. Messi le puso como tercero en el premio Kopa, detrás de caras conocidas como el ‘8’ del conjunto culé y de un Jamal Musiala al que puso como el mejor del año. La figura del Bayern Múnich fue segunda en la tabla general.

El premio Kopa, premio anual entregado desde 2018 por la revista deportiva France Football al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo, es considerado el Balón de Oro de los jóvenes desde que Kylian Mbappé abriese la contienda 5 años atrás. Matthijs De Ligt, Pedri, Gavi y Bellingham, el orden de los ganadores. El trofeo compite, como ocurre con The Best y el Balón de Oro, con el Golden Boy que anoche le fuese entregado a la figura del Real Madrid. Musiala se lleva el ‘premio’ en las consideraciones de La Pulga.

Musiala se llevó los máximos elogios de Messi. No es gratuito ni mucho menos, pues su doblete en la última jornada de la pasa Bundesliga impidió que Bayern Múnich se quedase sin título de liga tras una década de puros éxitos. A sus apenas 20 años el de Stuttgart suma ya 139 encuentros en el Allianz Arena. Todo esto con hasta 35 goles, 22 asistencias y un papel de titular como media punta de Alemania. La Eurocopa será su siguiente gran objetivo a nivel de selecciones.

¿Se hará homenaje a Messi en Barcelona?

La pregunta sigue en el aire y se espera que entre 2024 y 2026 llegue. Se apunta en los principales medios que coincidirá con el regreso del Barcelona al Camp Nou tras su paso por Montjuic. Las puertas a un amistoso con Inter de Miami o incluso la selección Argentina sigue en el aire.

Lamine Yamal le pone de ejemplo

“Messi fue y sigue siendo mi modelo a seguir, es quien me inspiró y me dio pasión”, palabras de la joya culé anoche en la gala del Golden Boy. Una donde fue elegido como el ganador del The Youngest 2023. Lamine Yamal, para muchos el heredero de La Pulga, le erige como su referente dentro y fuera del campo. Las similitudes entre ambos, presentes desde los videos del hispano-marroquí en La Masía que se viralizan desde hace años.