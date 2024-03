Joan Laporta confesaba hace unos años que hubo seguimiento pero, ¿Qué pasó exactamente? Luis Díaz y su amor por Barcelona siguen siendo noticia en una ciudad condal donde ahora toma el micrófono el hombre que descartó al colombiano como refuerzo de los blaugranas en el 2022. La historia le llevaría rumbo a un Liverpool donde ya se tiene nombre para reemplazar a Jürgen Klopp.

Bojan Krkić Sr., padre de aquel joven hispano-serbio que por el 2008 parecía apuntarse a ser el ‘nuevo Messi’ por Barcelona, desveló en Cadena SER las claves que llevaron al conjunto culé a no meterse de lleno en la operación que llevaría a Luis Díaz rumbo a Liverpool años atrás. No solo había trabas económicas, sino por encima de todo de una valoración general del colombiano. El ex miembro del departamento de scouting no duda en sus motivos para rechazar un acercamiento al Guajiro.

“Cuando estaba en el Oporto, lo estábamos valorando y siguiendo. Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, dribling, gol, tiene todo”, empezaba Bojan Krkić Sr en Cadena SER antes de hablar de una falta de continuidad del cafetero que fue clave para decir no. Liverpool entraría de lleno y como dicen por ahí, el resto es historia. El colombiano y su entorno nunca han negado su devoción por la camiseta del conjunto culé.

La conclusión general del departamento de scouting fue tajante. La necesidad de contar con un crack de élite en tiempos donde no se podía fallar en la elección de fichajes, de la mano con una situación económica que trastocaba cualquier operación. Krkić no duda de sus motivos para bajar la operación: “Pero el problema de él es que no tiene continuidad en rendimiento, no es titular indiscutible, esto le pasó en Oporto. Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está. Vive del pasado”.

“Esto es importante para decidir por un nombre. Los sueños de todos los jugadores se encuentran en Barcelona o Real Madrid”, finalizaba Bojan Krkić Sr en Cadena SER. Así se torció en algún momento el seguimiento a Luis Díaz por un conjunto culé donde en las últimas horas ha revivido una operación que si quiera vio la luz gracias al departamento de scouting y la situación económica de la entidad. En unos meses y cuando Jürgen Klopp diga adiós, veremos que rol ocupa el cafetero en los planes del Liverpool 2.0 que viene en camino.

Xabi Alonso, prioridad

Michael Edwards vuelve al Liverpool. Un movimiento clave tras la marcha de Klopp y que tiene como principal adyacente acercar la opción Xabi Alonso para los Reds. El vasco es el favorito para tomar las riendas de Anfield Road desde el 1 de julio del 2024. En caso de todo llegase a buen puerto, será quien decida buena parte del futuro del Luis Díaz.

Un sueño costoso

“Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y su sueño sería ir allí….Está muy feliz en Liverpool”, palabras de su padre meses atrás. El cafetero, tasado en Inglaterra en más de 70 millones de euros, espera por el cambio de era en Anfield de cara a conocer su futuro. tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027.