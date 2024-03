La empresa A22 Sports Management brindó una nueva confirmación sobre la Superliga Europea a través de un trámite que tenía pendiente desde que se dio a conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el que los clubes recibieron la venia para sumarse al novedoso campeonato sin el riesgo de ser sancionados por la UEFA y/o la FIFA.

Se trató del registro de sus tres divisiones en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Es decir, patentó de esta manera los nombres y los logos de sus tres categorías: Star League (sería la primera división), Gold League (segunda) y Blue League (tercera).

Así, la Superliga Europea, promocionada mayormente por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por Joan Laporta, autoridad máxima del Barcelona (ven en esta idea una forma sustentable de incrementar los ingresos), empieza a tener mayor forma en pos de su concreción, cuyo inicio se proyecta para septiembre del 2025.

Cabe señalar que la Star League estará constituida por 16 equipos al igual que la Gold League, mientras que a la Blue League la integrarán 32 participantes. Es decir, habrá un total de 64 equipos. Además, con el reciente movimiento legal, confirman el sistema de competencia el cual se basará en ascensos y descensos, asegurando el cambio de competidores de una temporada a la otra.

A22 Sport Management tendrá que cambiarle el nombre a la Superliga

Con las tres divisiones, A22 Sports Management ya no tendrá problemas. No obstante, la Superliga, el rótulo que engloba a los tres campeonatos, no podrá llamarse como tal, dado que el pasado 13 de marzo la Unión Europea aceptó el recurso de la Superliga Danesa por el cual acusa a la ‘Superliga Europea’ de plagio. Por lo tanto, no tiene mayor remedio que acatar las indicaciones de la justicia para poder continuar con la moción.

¿Cuándo empezará la disputa de la Superliga de Europa?

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, reveló en una entrevista que le brindó a Mundo Deportivo que A22 Sports Management planifica dar su primer paso con la competencia en septiembre del 2025. Al parecer, la firma se mantiene en contacto con varios clubes europeos que manifestaron su interés por añadirse al proyecto.

Incluso, equipos ingleses. Conforme a Mirror y The Sun, el denominado ‘Big Six’ ya mostró interés. Es decir, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Liverpool, no descartan incorporarse.