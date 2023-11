Una vez más se demuestra que son una familia en Estados Unidos. Desde que Lionel Messi se convirtió en jugador de Inter Miami de manera oficial el 15 de julio de 2023, la familia de David Beckham lo recibió como si fuera un miembro más. Incluso, Victoria Beckham y Antonela Roccuzzo salen, comparten en restaurantes y hasta se animan hacer cambios de imagen.

Beckham empezó a conocer a Leo Messi como persona más allá de ser aquel futbolista que fue la figura para que Inter Miami ganara su primer título en la historia: la Leagues Cup 2023. El exjugador inglés afirmó de manera firme y contundente en el podcast ‘Stick to Football’ (Quédate con el Fútbol) lo que piensa de Antonela y la familia del jugador argentino.

“Tiene una familia increíble. Su esposa es increíble y los niños son increíbles. En resumen, es una persona común y corriente con un talento increíble“, dijo David Beckham sobre la familia de Messi antes de que se diera una nueva muestra de lo cercanas que se han vuelto Victoria y Antonela Roccuzzo.

“Besos desde Miami”, publicó Victoria Beckham en Instagram el 24 de octubre de 2023 para mostrar una de las varias salidas a comer con Antonela y Lionel Messi. En esa ocasión estuvieron en un restaurante que, como mínimo, debes contar con $400 dólares para poder comer con alguien. Ahora, Rocuzzo se hizo un cambio patrocinado por las mismísima esposa de David.

Uno de los negocios de Victoria Beckham es una línea de maquillaje y quien mejor que Antonela Roccuzzo para probar varios de sus productos, tener un cambio de look y hacer reaccionar al mismísimo Leo Messi. El comentario del ’10’ argentino llegó a más de 46.000 ‘Me Gusta’ en menos de 24 horas sin tener una sola palabra. El efecto del capitán de la Selección Argentina e Inter Miami en todo su esplendor.

Así reaccionó Messi ante el cambio que Victoria Beckham le hizo a Antonela

A pesar de ser un jugador estrella que poco interactúa en las redes sociales, Lionel Messi no se resistió al cambio que Victoria Beckham le hizo a Antonela Roccuzzo y reaccionó con dos emojis a la publicación en la que su esposa etiquetó a la pareja de David Beckham. Uno fue una cara de enamorado y el otro un corazón rojo. La reacción de Leo tuvo más de 1.300 respuestas en tan solo 19 horas.

Lionel Messi explicó su poca actividad en redes sociales

En una entrevista con Migue Granados el 21 de septiembre de 2023, Leo Messi explicó su poca actividad en redes sociales cuando se trata de interactuar con un like (‘Me Gusta’) ante un comentario, publicación o noticia. “No lo hago para que después no pongan ninguna boludez y no salga en todos lados. No dejo de hacer cosas para no estresarme, pero algunas prefiero evitarlas porque sé lo que se viene después, a diferencia de cuando estoy con mi familia o amigos, que ahí no me prohíbo de nada”, le dijo el jugador argentino al reconocido humorista.