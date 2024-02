Dos de los jugadores más grandes en la historia del fútbol vivieron situaciones que nunca se imaginaron. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas que hicieron explotar a los aficionados asiáticos porque no jugaron los partidos amistosos de Inter Miami y Al-Nassr en Hong Kong y China, respectivamente.

El primero en tener que salir a dar declaraciones fue Cristiano. Al-Nassr tenía programado dos partidos amistosos contra Shanghai Shenhua y Zhejiang Pro el miércoles 24 y domingo 28 de enero de 2024, respectivamente, pero el jugador portugués no estaba disponible por una lesión en uno de sus gemelos. ¿Qué hicieron?

Al-Nassr decidió aplazar los dos partidos amistosos que iba a jugar en China por la lesión de Cristiano Ronaldo, por lo que los hinchas fueron a protestar al hotel donde se estaban quedando CR7 y compañía. El equipo árabe y la organización de la gira decidieron tanto devolver el dinero de las entradas como brindar una conferencia de prensa con el jugador portugués para aclarar lo sucedido.

“Quiero pedir perdón a los aficionados chinos, especialmente en Shenzhen, porque como sabes, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar. Llevo jugando 22 años y no he sido un jugador con demasiadas lesiones. Así que estoy muy triste, porque Al-Nassr y yo venimos aquí a China para disfrutar de la gira”, dijo Cristiano el 23 de enero para hacer pública las palabras a las que Lionel Messi les daría la razón.

Lionel Messi terminó con un edema en uno de sus músculos aductores tras los dos partidos que Inter Miami perdió en Arabia Saudita contra Al-Hilal y Al-Nassr por 4 a 3 y 6 a 0, respectivamente. La molestia y el dolor continuaron, por lo que el jugador argentino no pudo jugar en la victoria 1 a 4 contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. Esto dio pie a que se formará un escándalo en el que hasta el gobierno local hizo parte.

El escándalo que vivieron Messi e Inter Miami en Hong Kong

Primero el gobierno de Hong Kong le reclamó a Lionel Messi y a Inter Miami no salir a darles explicaciones a los casi 40.000 aficionados que se quedaron sin ver al ’10’ argentino. Luego, Tatler Asia, empresa promotora del partido amistoso en cuestión, señaló que el equipo norteamericano les informó al medio tiempo que Leo no podría jugar. ¿Faltaba algo más? ¡Sí! También se reveló que Tatler Asia instó a Inter Miami a que le ordenara a Messi hablar en frente de los aficionados, pero esto no se llevó a cabo. Ante esto, llegaría la respuesta del capitán de la Selección Argentina.

Messi le dio la razón a Cristiano tras el escándalo en Hong Kong

Para explicar la ausencia que generó todo un escándalo en Hong Kong, Leo Messi le dio la razón a las palabras de Cristiano Ronaldo sobre el no control que tienen los jugadores de las lesiones en el fútbol. “Lamentablemente son cosas del fútbol, en cualquier partido puede pasar que podamos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero estar y participar, más cuando se tratan de estos tipos de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros”, dijo Lionel en conferencia de prensa desde Tokio, Japón.