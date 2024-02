Era la palabra más esperada en el mundo del fútbol durante los últimos días porque hasta un gobierno puso el grito en el cielo porque no jugó el quinto partido amistoso de Inter Miami en la pretemporada 2024. Lionel Messi tomó el micrófono, rompió el silencio y le respondió al gobierno Hong Kong por hablar de su lesión.

¡Oh, oh! Todo empezó en el primer partido de la Copa Riyadh Season cuando Leo Messi tuvo que salir al minuto 43 del segundo tiempo porque sintió una molestia muscular mientras que Inter Miami iba perdiendo cuatro goles a tres contra el Al-Hilal. El jugador argentino intentó todo lo posible para cumplirle a los casi 40.000 aficionados que lo fueron a ver en Hong Kong, pero él mismo explicó porque le resultó imposible.

A Messi le hicieron una resonancia magnética en Arabia Saudita, y a pesar de que no se encontró una lesión de gravedad, si tenía dolor en uno de sus músculos aductores por que se le generó un edema. Probó jugando trece minutos en la goleada que Inter Miami sufrió por 6 a 0 contra Al-Nassr, pero las cosas no mejoraron de cara al partido contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. Esto iba generar una fuerte reacción por parte del gobierno de esta región administrativa especial.

El gobierno de Hong Kong se quejó públicamente con un comunicado, ya que ni Inter Miami ni Lionel Messi explicaron a los aficionados la lesión del jugador argentino. “Así como todos los aficionados al fútbol, ​​estamos muy decepcionados de que Messi no haya podido jugar en el partido amistoso ni dar explicaciones a los aficionados en persona cuando lo solicitaron“, sostuvo el ente gubernamental y el ’10’ argentino les iba responder con una alta dosis de humildad.

“La verdad que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido de Hong Kong. El primer partido en la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor y por eso salí. En el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba porque me había hecho una resonancia y había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una lesión. Por eso intenté y probé“, empezó diciendo Leo Messi en la conferencia de prensa realizada en Tokio y lo mejor de su respuesta al gobierno de Hong Kong estaba por llegar.

Messi rompe el silencio y le responde al gobierno de Hong Kong

“Después fuimos a Hong Kong y tuvimos el entrenamiento a puerta abiertas y salí por la cantidad de gente que había y porque aparte había un clínico con los nenes y quería estar presente. Pero la verdad que la molestia seguía estando y se me hacía difícil jugar. Lamentablemente son cosas del fútbol, en cualquier partido puede pasar que podamos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero estar y participar, más cuando se tratan de estos tipos de partido que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente como lo hago siempre que puedo”, concluyó Messi.

Lionel Messi respondió si jugará el partido amistoso Inter Miami vs. Vissel Kobe en Japón

Luego de una respuesta más que diplomática y muy sincera al gobierno de Hong Kong, Lionel Messi respondió si jugará el partido amistoso Vissel Kobe vs. Inter Miami en Tokio del miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 A.M. ARG). “Hoy (6 de febrero) en la tarde vamos a entrenar, voy a probar nuevamente. De verdad que tengo muy buenas sensaciones a comparaciones de días atrás y dependiendo de cómo vaya veré si juego. Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo”, afirmó Leo en conferencia de prensa desde Japón.