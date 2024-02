La apuesta fue explotar al máximo el efecto de tener a Lionel Messi en el equipo y por eso organizaron una gira de siete partidos amistosos de pretemporada. Inter Miami le dará casi una vuelta al mundo en un mes y esto parece que no le gustó nada al jugador argentino porque desde Japón le hizo un reclamo a David Beckham y a los directivos del equipo.

El cansancio es más que evidente. La pretemporada inició con un viaje de dos horas y más de 1.636 kilómetros para enfrentarse a la Selección de El Salvador. El entrenador Gerardo Martino fue el primer en quejarse: “En cuanto a lo deportivo, no deja de ser un partido inicial para salir de la pretemporada como lo podíamos haber hecho acá (USA) con dos horas de viaje. Esto nos significó un gran gaste físico“.

Luego, Inter Miami viajó más de 3.000 kilómetros a Dallas para perder 1 a 0 contra FC Dallas. Después recorrieron una distancia de más de 12.550 KM rumbo a Arabia Saudita en donde perdieron 4 a 3 y 6 a 0 contra el Al-Hilal y Al-Nassr, respectivamente. El físico de Lionel Messi iba a empezar a sufrir el desgaste de los viajes con una lesión en uno de los músculos aductores.

A Leo Messi se le formó un edema en uno de los aductores y no pudo jugar el partido amistoso contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. Hasta el gobierno de esa región administrativa especial puso el grito en el cielo y tras la respuesta oficial del jugador argentino llegó el reclamo a David Beckham y a las directivas de Inter Miami.

Tras un viaje de más de 2.900 kilómetros a Tokio, Lionel Messi tomó el micrófono y en la primera intervención que hizo sobre las sensaciones de volver a jugar en Japón empezó a reclamarle a Beckham y a todo Inter Miami por la gira de pretemporada. “Estoy contento de estar otra vez acá en Japón, no es la primera vez que me toca venir. Tuve la oportunidad de venir en diferentes momentos y nada… Cansado también de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa“, dijo Leo antes de que se diera lo más picante de su reclamo.

El duro reclamo de Lionel Messi a David Beckham e Inter Miami

“Nosotros (Inter Miami) seguimos en preparación, para nosotros lo importante es el día 21 de febrero donde empiezan la liga y jugamos por los puntos. Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, de muchos viajes, de muchos cambios de horario. Intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido y seguir creciendo. Más allá de cuál sea el resultado, seguir sacando cosas positivas para lo que se viene”, afirmó Messi en conferencia de prensa desde Japón.

¿Cuántos partidos amistosos le faltan a Inter Miami y a Messi para debutar en la MLS 2024?

Una vez que el árbitro del partido contra Vissel Kobe del miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 ARG) decrete el final del encuentro, faltará un juego amistoso más contra Newell’s Old Boys el jueves 15 de febrero a las 19:30 ET (21:30 ARG) para que se dé el debut de Inter Miami en la MLS 2024. Leo Messi y compañía inician la liga local contra Real Salt Lake el miércoles 21 de febrero a las 20:00 ET (22:00 ARG).