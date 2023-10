La victoria contra Erling Haaland, Kylian Mbappé y compañía, parece estar tan clara que hasta incluyó en su calendario la ceremonia del Balón de Oro 2023. Lionel Messi ganaría por octava vez esta distinción de la Revista France Football y la Selección Argentina podría quitarle un privilegio a Inter Miami y David Beckham.

Con la no clasificación a los Playoffs de la MLS 2023, la temporada acabó antes de lo esperado para Inter Miami y Leo Messi. A nivel de clubes en competencias oficiales, el jugador argentino volverá a disputar un partido hasta febrero de 2024. Por esta inactividad, el equipo norteamericano podría perder algo de lo que el FC Barcelona puede presumir que lo hizo en siete ocasiones.

Según Fabrizio Romano, el periodista que da las bombas en el mundo del fútbol, Messi puso en su calendario ir a la ceremonia del Balón de Oro 2023 del próximo lunes 30 de octubre. ¿El motivo? “La expectativa es muy clara (…) Veremos qué pasa. Messi está listo para esa gala y esa oportunidad importante”, dijo Romano. Y sí él lo dice hay que ponerle la firma.

Desde España, el diario Sport aseguró que Lionel Messi ganará el octavo Balón de Oro en su carrera al quedarse con este premio en el 2023. Si eso se da, Inter Miami tendría dos partidos amistosos para que Leo presente esta distinción antes de que se acabe el año. Juega contra Qingdao Hainiu FC y Chengdu Rongcheng el domingo 5 y miércoles 8 de noviembre, respectivamente. Con este escenario llegaría una posibilidad única para la Selección Argentina.

En las anteriores siete veces que Leo Messi ganó el Balón de Oro siempre lo presentó como jugador del FC Barcelona en el estadio Camp Nou. Ahora, como futbolista de Inter Miami tendría que esperar hasta febrero de 2024 para poder presentar esta distinción en el estadio DRV PNK. La Selección Argentina tiene una oportunidad de oro.

Lo que la Selección Argentina le puede quitar a Inter Miami si Messi gana el Balón de Oro 2023

Luego de los dos últimos partidos con Inter Miami en el año, Lionel Messi jugará con la Selección Argentina las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra Uruguay y Brasil el jueves 16 y martes 21 de noviembre, respectivamente. Esto quiere decir que la Albiceleste podría quitarle a Inter Miami el privilegio de ver cómo Leo presenta su octavo Balón de Oro cuando jueguen como local contra la selección uruguaya. ¡Y el escenario sería mítico!

¿Dónde se juega Argentina vs. Uruguay por la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Debido a que el estadio Monumental no estará disponible por conciertos y el estado de la cancha, Gastón Edul, periodista del canal TyC Sports, confirmó que el partido Argentina vs. Uruguay del jueves 16 de noviembre a las 21:00 ARG (20:00 ET) se jugará en la Bombonera. Un mítico estadio en el que Lionel Messi podría presentar por primera vez un Balón de Oro en territorio argentino. ¿Malas noticias para Inter Miami y David Beckham?