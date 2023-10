Solo le faltaba ganar el Mundial para poder presumir que lo ganó todo. Lionel Messi llegó una vez más a la cima del fútbol tras ganar la Copa del Mundo Qatar 2022, y cuando parecía que ya todo estaba cumplido, apareció una invitación para que vuelva hacer historia con la Selección Argentina. ¿Inter Miami y David Beckham se niegan?

Leo Messi llegó al fútbol de Estados Unidos con la intención de pasar más tiempo en familia y alejarse de la presión y atención del fútbol europeo. A los 36 años, el jugador argentino aportó 10 goles y una asistencia en siete partidos para el primer título (Leagues Cup) en la historia de Inter Miami, pero el campeonato en la MLS se les escapó, y por mucho.

No hay dudas que el principal objetivo para Messi e Inter Miami será ganar la MLS en la temporada 2024. Por ese motivo, será más que necesario contar con el ’10’ argentino en la mayor cantidad de partidos. En este aspecto llegaría el gran problema si Leo decide aceptar la invitación que le hicieron para escribir un nuevo capítulo en la historia de la Selección Argentina.

Primero la clasificación y luego si aceptar la invitación. Argentina jugará el Torneo Preolímpico del 20 de enero al 11 de febrero de 2024 en búsqueda de uno de los dos cupos que tiene Sudamérica para los Juegos Olímpicos París 2024. Si la clasificación se llega a dar, Javier Mascherano, entrenador de la selección Sub-23, tiene claro lo que hará con Lionel Messi y Ángel Di María.

“Ante una supuesta clasificación, llegado el momento, hablaré con Leo y Ángel, con quienes tengo una relación directa. Sé que ellos tendrán un calendario ajustado con la Copa América y las Eliminatorias y a cierta edad no es fácil. Por el momento, no he hablado con ellos sobre esa posibilidad. Es anticiparse sin ningún sentido”, le dijo Mascherano a la agencia de prensa Télam.

La invitación a Messi para que haga historia con la Selección Argentina

Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, le concedió una entrevista al portal Infobae en la que reveló el deseo de poder contar con Leo en los Juegos Olímpicos París 2024. Incluso, le mandó un mensaje al jugador argentino para invitarlo a que haga algo único en la historia del fútbol. “Para Lionel Messi sería aún más fantástico porque podría escribir la historia del deporte. Él ya ha escrito muchas páginas de la historia del fútbol, pero con su participación y, quizás, con el triunfo de la medalla de oro, podría convertirse en el único futbolista del planeta que habría ganado dos medallas de oro olímpicas y el Mundial“, dijo Bach.

El antecedente entre Barcelona y Messi a la hora de ir a los Juegos Olímpicos

Antes de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Leo Messi no tenía su presencia asegurada en las justas olímpicas porque los directivos del FC Barcelona no querían cederlo a la Selección Argentina. Sin embargo, tras una charla con Pep Guardiola, esta historia tuvo un final feliz. ¿Se podría repetir la misma postura en Inter Miami?

Encuesta ¿Crees que a Leo Messi le gustaría volver a jugar los Juegos Olímpicos? ¿Crees que a Leo Messi le gustaría volver a jugar los Juegos Olímpicos? YA VOTARON 0 PERSONAS

Inter Miami no se negaría a que Leo Messi vaya con Argentina a París 2024

En el caso que Messi aceptara ir a los Juegos Olímpicos París 2024 frente a una eventual clasificación de Argentina, se perdería varios partidos de Inter Miami, cuatro si se tiene en cuenta el calendario que jugaron en el 2023, ya que el fútbol en las justas olímpicas se disputará del 24 de julio al 10 de agosto. Entonces… ¿Se negarían a prestar a Leo? Según el entrenador Gerardo Martino, “el compromiso que tiene Leo con la selección (Argentina) está fuera de discusión y era algo que nosotros, el club, reconocía de antemano”. Eso quiere decir que David Beckham y compañía no tendrían problema en ver cómo Lionel intenta hacer historia y convertirse en el único futbolista del mundo que habría ganado dos medallas de oro olímpicas y el Mundial.