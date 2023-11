Cuando se creía que nada más podía definir lo grande que es Lionel Messi en el mundo del fútbol, apareció una historia inesperada que se dio en la gala del Balón de Oro 2023. El jugador argentino decidió romper las reglas de la ceremonia para tener un final inesperado con el otro protagonista de esta historia.

¡Y no es cualquier protagonista! 33 años pasaron para que en la Serie A de Italia se volviera a ver al Napoli en los más alto. Con una contundencia de sacarle 16 puntos al segundo lugar de la Lazio, el equipo de Nápoles tuvo a dos de sus figuras nominadas al Balón de Oro 2023. Una de ellas fue la que recibió un notable gesto por parte del mismísimo Leo Messi.

Victor Osimhen fue el representante del Napoli que tuvo la mejor posición en la votación final para ganar el Balón de Oro 2023. El delantero quedó en el octavo lugar tras registrar 26 goles y 5 asistencias en el título de la Serie A 2022-23. Sin embargo, el atacante no fue quien le hizo a Messi romper el protocolo del premio que entrega la Revista France Football.

Khvicha Kvaratskhelia fue elegido como el Jugador Más Valioso de la temporada de la Serie A 2022-23 con 12 goles, 13 asistencias y mucha magia en el título del Napoli. El extremo izquierdo, de 22 años, también fue nominado al Balón de Oro 2023, y a pesar que ocupó la posición 17, tuvo el honor de recibir un notable gesto por parte de Lionel Messi. Aún no lo puede creer.

“Quizás no me creerías si te contara la historia”, le empezó diciendo Kvaratskhelia al periodista Andro Kheladze, de Setanta Sports, sobre la anécdota que vivió con Leo Messi en la gala del Balón de Oro 2023. “Messi cambió completamente para mí después de eso como persona. Por supuesto que lo conocí como jugador y es muy difícil encontrar un jugador como él en toda la historia del fútbol”, inició contando el jugador del Napoli y lo mejor estaba por venir.

Lo que no se sabía de Messi en la gala del Balón de Oro: Rompió las reglas

Según las reglas del protocolo de la gala del Balón de Oro 2023, los jugadores debían permanecer sentados mientras se llevaban acabo las pausas de televisión, pero Lionel Messi siempre ha sido un distinto, y rompió esta regla. ¿Quién lo dijo? Khvicha Kvaratskhelia y su imperdible historia de cómo el jugador argentino se paró de su asiento solo para saludarlo, aún cuando les habían dicho que no estaba permitido. ¡Un grande, Leo!

Kvaratskhelia y el notable gesto que tuvo Messi en la ceremonia del Balón de Oro 2023

“Estábamos sentados en la gala durante uno de los descansos de la ceremonia. Él estaba sentado a mi lado derecho. Leo de repente se levantó y no tenía idea de por qué hizo eso, ni adónde iba mientras estábamos allí. Nos habían advertido que permaneciéramos sentados durante los descansos, pero él caminó directamente hacia mí. No sabía lo que estaba pasando y, de repente, me tendió una mano para que la estrechara. Estaba tan confundido que instantáneamente me levanté y le estreché la mano. Después de esto, me saludó y regresó a su asiento. Se ganó mi gran respeto después de esto. Para un jugador como él ponerse de pie para saludar… Fue una locura”, le reveló Khvicha Kvaratskhelia sobre Messi al periodista Andro Kheladze.