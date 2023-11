Es una de las parejas más famosos en el mundo del deporte, y ante los rumores infundados que carecían de argumentos sobre posibles problemas, apareció una primera reacción que demuestra lo bien que están. Luego de la respuesta que Lionel Messi tuvo ante el cambio que Victoria Beckham le hizo a su esposa, llegó la primera reacción de las mismísima Antonela Roccuzzo.

Como dos leyendas del fútbol, una activa y otra retirada, que comparten el amor por el balompié y por sus familias, Leo Messi y David Beckham se han entendido tan bien que sus esposas no dudan en salir a comer juntas y hasta compartir un cambio de look que revolucionó todo Instagram.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham venían de compartir una cena en el restaurante Carbone, de Miami, el 24 de octubre de 2023. Eso ya empezaba a mostrar lo cercanas que estaban las familias, pero ahora llegó la hora de subir un escalón más en esta relación que tienen las parejas del jugador argentino y de uno de los dueños de Inter Miami.

Con una publicación que en dos días tuvo más de 2.3 millones de ‘Me Gusta’, Antonela publicó tres fotos en Instagram en las que mostró el cambio de look que tuvo con la línea de maquillaje de la esposa de Beckham. Tal fue el impacto que causó que hasta el mismísimo Lionel Messi reaccionó con un épico mensaje.

Messi venía de confesarle al humorista argentino Migue Granados que no suele dar ‘likes’ (me gustas) en Instagram “para que después no pongan ninguna boludez y no salga en todos lados. No dejo de hacer cosas para no estresarme, pero algunas prefiero evitarlas porque sé lo que se viene después, a diferencia de cuando estoy con mi familia o amigos, que ahí no me prohíbo de nada”. Sin embargo, no se resistió al post de Antonela Roccuzzo y reaccionó con un comentario que se hizo viral en 3, 2, 1…

La primera reacción de Antonela tras la respuesta de Messi al cambio que le hizo Beckham

Con dos emojis, una cara de enamorado y un corazón rojo, Lionel Messi reaccionó al cambio de look de Antonela Roccuzzo patrocinado por Victoria Beckham. Luego llegaron más de 64.000 ‘Me Gusta’, 1.700 respuestas y la respectiva primera reacción de la esposa de Leo tras el mensaje del capitán de Inter Miami que generó toda esta interacción. Antonela publicó una foto de Leo entrenando con la Selección Argentina, le puso un filtro blanco y negro, y le agregó un emoji de una cara enamorada. ¡Están mejor que nunca!

Lo único que Lionel Messi pone por encima del fútbol

En una conversación con Zinedine Zidane que organizó Adidas, Leo Messi confesó lo único que pone por encima del fútbol. Y no se trata de la Selección Argentina. “En mi cabeza pasaba primero el fútbol y luego lo demás hasta que tuve mi familia, mis hijos. Obviamente eso está por encima de cualquier cosa, pero después, el fútbol es mi vida“, confesó el ’10’ argentino en el canal de YouTube de Adidas.