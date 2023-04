El asombroso presente de Khvicha Kvaratskhelia ha generado rumores en torno al futuro de la nueva gran estrella de Napoli. Desde el entorno del club se habla de una posible renovación de contrato, pero el presidente, Aurelio De Laurentiis ha dejado clara su posición.

Si bien había expectativas sobre Khvicha Kvaratskhelia tras su fichaje en el mercado de verano, pocos esperaban la explosión del georgiano con la camiseta de Napoli. El extrermo ha quebrado cualquier pronóstico, convirtiéndose en uno de los centros de atención del fútbol europeo.

En los últimos días crecieron los rumores sobre una posible renovación del contrato del talento georgiano con un aumento significativo de suelo. El presidente, Aurelio De Laurentiis fue cuestionado sobre en el evento organizado por la Lega Serie A en el Salón de Honor del Comité Olímpico este martes.

El cineasta negó que vaya a renovar a Kvaratskhelia, refugiándose en el contrato vigente hasta 2027 sin cláusula de salida. "¿Qué renovación? ¿Van a dejar de tocar los huevos? Los contratos los hacen dos partes, y hemos firmado para cinco años, no uno solo".

Palazo para Insigne y Mertens

De Laurentiis no dejó pasar la oportunidad para tirarle a las exfiguras del equipo. "No tuvimos dificultad en quitar a las ovejas negras. Se puede llegar al final del contrato y decir, ya que nunca te sentiste napolitano ni azzurro, es mejor que te marches. Berlusconi confesó que intentó fichar a Maradona y ambos se miraron a la cara pensando que no podía ser. Aquellos son hombres de verdad, pero de esos quedan pocos. Ahora somos un cuerpo único, 11 o 22, no tres, cuatro, cinco o uno. Todos juegan para todos".