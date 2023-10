¿Cuánto cuesta comer en el restaurante que vieron a Messi y Antonela con Beckham?

Sobre la mesa de Lionel Messi hubo varias propuestas. Algunos aseguraron que iba a ser la gran Cristiano Ronaldo para ir a Arabia Saudita y ganar una buena cantidad de millones de dólares. Otros daban el regreso al FC Barcelona como una tentación difícil de resistir, pero fue Inter Miami el destino que convenció al jugador argentino. ¡Y lo bien que la está pasando!

Messi venía de vivir dos años muy complicados en el PSG y se lo confesó a los diarios Mundo Deportivo y Sport al decir que “no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos”. Ahora en Miami es diferente, ya fue a un concierto con sus hijos de Ed Sheeran y lo vieron en un restaurante con Antonela Roccuzzo y David Beckham.

El jugador argentino buscaba más tiempo en familia mientras que juega al fútbol y llegó al lugar ideal. Desde uno de los dueños de Inter Miami como lo es Beckham hasta la hinchada que recibe la denominación de ‘La Familia‘, el equipo norteamericano le está dando tiempo de calidad a Leo Messi.

Las familias Messi y Beckham estan formando una relación tan cercana que no solo a Antonela Roccuzzo se la ha visto en varios eventos con Victoria Beckham. David, a la hora de hablar de la familia de Leo, no dudó en decir en el podcast ‘Stick to Football que “su esposa es increíble y los niños son increíbles. En resumen, es una persona común y corriente con un talento increíble“.

Una nueva cena en familia. Lionel Messi decidió salir a comer junto a David Beckham, Sergio Busquets y Brooklyn Beckham, con sus respectivas parejas el 24 de octubre de 2023. Luego de la comida, las cámaras captaron a Leo saliendo con Antonela y… ¡Oh, sorpresa! En el video se alcanzó a ver el restaurante en el que estaban, así que Bolavip quiso saber cúanto cuesta comer en este lugar.

El restaurante donde comieron las familias Messi y Beckham

David Beckham y Lionel Messi comieron en el restaurante Carbone que tiene sede en Miami, New York, Dallas, Las Vegas y Hong Kong. La sede a la que fueron las figuras de Inter Miami la describe la página oficial del establecimiento como “un clásico instantáneo que nació en el corazón del codiciado barrio South of Fifth de South Beach”. A la hora de ver el menú, hay dos cartas: cena y vino y cócteles.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante que vieron a Messi y Antonela con Beckham?

Los aperitivos o entradas van de $26 a $38 dólares. A la hora de escoger el plato fuerte, el restaurante Carbone ofrece pasta, pescado y carne, con sus respectivas guarniciones. Hay platos que van desde $26 hasta los $120 dólares. En cuanto a bebidas, una copa de vino puede llegar a costar US$76, mientras que un cóctel llega a los US$68. Aquí puedes revisar el menú completo. En conclusión, para comer lo mejor de lo mejor en el restaurante en el que vieron a Messi y Antonela con Beckham, mínimo debes contar con más de $460 dólares si quieres ir acompañado.