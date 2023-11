Había tanta magia en la sala que cualquiera hubiera podido pensar que era un show de los mejores magos del mundo. Casi… Lionel Messi tuvo una charla imperdible con Zinedine Zidane y una de las grandes revelaciones que hizo Leo fue el único partido que le gustaría volver a jugar en su vida.

El calendario marcó el viernes 29 de septiembre como el día en el que dos de los mejores ’10’ en la historia del fútbol iban a sentarse para hablar como si fueran dos amigos que hace mucho tiempo no se veían. Zidane fue a ver un partido de Inter Miami y, de paso, fue testigo directo de la revelación de Leo Messi sobre uno de los recuerdos más duros de la Selección Argentina.

Un elogio por aquí y otro por allá. Zinedine Zidane quiso romper el hielo, le dio un pase a Messi con un balón que había en el set y de ahí en más solo vendrían palabras para rendirse ante el jugador argentino. Incluso, a la hora de poner en aprietos a Leo, el ’10’ sintió tanta confianza que se animó a confesarle el único partido que le gustaría volver a jugar en su vida. ¡Y eso que Lionel no se arrepiente de nada, absolutamente nada!

A la hora de la discusión sobre quién es el mejor jugador del mundo, uno de los argumentos que se utilizaba para no darle esta distinción a Leo Messi era que no había ganado un Mundial luego de perder la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 entre la Selección Argentina y Alemania.

Nunca antes estuvo tan cerca de levantar la Copa del Mundo. En un partido digno de final, muy cerrado y que el mínimo detalle iba a costar la victoria, Mario Götze marcó el 1 a 0 para Alemania al minuto 13 del primer tiempo suplementario. Argentina y Lionel Messi no lograron la igualdad y esta derrota en la final del Mundial Brasil 2014 sería la protagonista principal de la revelación de Leo a Zinedine Zidane.

Messi le reveló a Zidane el único partido que le gustaría volver a jugar en su vida

En la conversación organizada por Adidas, y que fue publicada el 9 de noviembre de 2023, empezó una dinámica en la que tanto Messi como Zidane sacaban una pregunta que estaba debajo de un pequeño papel. Llegó el turno para el exjugador francés y la pregunta fue sobre el partido que Leo quisiera volver a jugar.

“Las cosas pasan porque tiene que pasar y no me arrepiento de nada, de todo el camino y el recorrido de lo que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías y tristezas también por no haber conseguido el objetivo, pero sí se dio así, es porque tenía que ser así… Pero así y todo, la espinita de la final del 2014 en el Mundial. Si bien la pude dibujar un poco después con este Mundial (2022), este (partido) por decir uno”, le reveló Lionel Messi a Zinedine Zidane en la conversación publicada por Adidas.

Los elogios de Messi a Zinedine Zidane antes de la gran confesión sobre Argentina

Antes de la gran y dolorosa confesión de Leo Messi a Zinedine Zidane sobre aquella final que perdió la Selección Argentina el 13 de julio de 2014, el ’10’ argentino elogió de gran manera al exjugador francés: “Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos. Sí de enfrentarnos poquito, pero algo. Vos como técnico y yo como jugador. Pero siempre el respeto y la admiración por todo lo que hiciste y lo que seguís haciendo”.