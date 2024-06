Barcelona empieza a tomar decisiones pensando en el inicio de la era Hansi Flick. El conjunto culé espera por caras nuevas mientras se aplican medidas en relación con un mercado de fichajes donde la palabra dinero volverá a ser clave. El alemán definió el futuro de Ronald Araújo después de los duros cruces con Ilkay Gundogan y las ofertas de la Premier League.

La entidad presidida por Joan Laporta sigue necesitando una gran venta en verano. Solo un movimiento de mercado en cuanto a sus activos se refiere evitará que una pieza angular del conjunto culé tenga que abandonar el Camp Nou a corto plazo. Pese a la dura herencia que se tiene por la administración Josep María Bartomeu, Flick apostaría que tanto Ronald Araújo como Frenkie De Jong siguen en sus filas. Es la información de Mundo Deportivo que cierra el círculo a duros meses.

Esta historia inicia muchos años atrás con la crisis económica, pero empezó a tener puntos de tensión en la vuelta de cuartos de la Champions League ante PSG. Una fecha donde Ronald Araújo se fue expulsado y donde incluso compañeros como Gundogan criticaron su acción donde cortó a Bradley Barcola antes de que este quedase mano a mano con Ter Stegen: “En estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no…Yo prefiero conceder un gol. Incluso permitir un uno contra uno”.

“Yo no sé si llegaba al balón o no. Pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”, finalizaba el internacional con Alemania sobre el uruguayo. Una declaración que ni mucho menos cayó bien en el seno de un Ronald Araújo que días más tarde respondería por todo lo alto: ”Prefiero guardarme lo que pienso. Tengo códigos y valores que hay que respetar”.

Ronald Araújo y Gundogan tras sus cruces ante PSG: IMAGO

A todo se le sumaba el interés de potencias como Bayern Múnich y de otros clubes que aparecieron por el medio en la Premier League. Barcelona no iba a regalar a su jugador y pese a que la postura de Flick es clara en este sentido, las informaciones de Mundo Deportivo también indican que el conjunto culé mira el caso de Enzo Fernández a la hora de tasar al jugador. Si por el argentino o Moisés Caicedo se pagaron más de 200 millones de euros entre ambos, Ronald Araújo vale mucho más.

¿Cuándo termina contrato Ronald Araújo?

30 de junio del 2026 es el límite del vínculo laboral que une al uruguayo al Camp Nou. Dentro de 12 meses entraremos en el último año de contrato de Ronald Araújo por una ciudad de Barcelona donde nuevamente habrá que decidirse ente renovación o venta. Los márgenes que de la economía del club serán claves en este sentido.

Gundogan sigue hablando de Araújo

“Hablé de nosotros como equipo, no solamente de Ronald. Lo verás si repasas mis declaraciones al completo. Yo también cometo errores y los admito. Si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito”, palabras y extractos de una entrevista del ex Manchester City por Der Spiegel. De momento, se cuenta con Ronald Araújo en la ciudad de Barcelona.