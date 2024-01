El fútbol de Estados Unidos ha tenido el lujo de contar con leyendas del fútbol como Pelé, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y David Beckham, entre otros. Pero nada como lo que pasa con la llegada de Lionel Messi. Por ese motivo, cada cosa que pasa con la MLS, como la decisión de los árbitros en USA que terminaría en huelga, llama y mucho la atención.

La primera temporada de Leo Messi con Inter Miami tuvo a los árbitros en el ojo del huracán por varias decisiones en las que, según algún sector de la prensa, favorecieron al jugador argentino. Álvaro Morales, periodista que trabaja en ESPN, uno de los más duros a la hora de criticar al arbitraje en cada partido del ’10’ argentino.

“Me dicen mis fuentes que la FIFA va a crear una nueva regla: agregar los minutos que sean necesarios hasta que Messi y sus amigos ganen un partido. Igual mi fuente se equivoca. ¿No? Pero va a haber una nueva regla en el fútbol me dice mi fuente. Hasta que Messi y sus amigos pueda ganar un partido, lo van a acabar entre otras cosas”, fue la fuerte crítica que Morales dijo sobre el arbitraje en Estados Unidos en agosto de 2023. Este tema vuelve a estar sobre la mesa.

Inter Miami se encuentra en una gira de partidos amistosos en vísperas de llegar lo mejor posible al debut en la temporada de la MLS. Este fue uno de los objetivos que no se cumplió en 2023, ya que no clasificaron a los Playoffs, y para el inicio de la campaña 2024 tendrían una fuerte novedad si se termina concretando la huelga en el arbitraje de Norteamérica.

Tras una temporada en la que cumplieron uno de los tres objetivos planteados al ganar la Leagues Cup, perder la final de la US Open Cup y no clasificar a los Playoffs de la MLS, Lionel Messi advirtió sobre Inter Miami que “creo que el conocimiento creo que nos va a hacer crecer mucho más como equipo, pero vamos a intentar pelear por todo. Que vamos a tener un grupo para intentar conseguir los objetivos”. Por ahora, no habría problema para que Leo empiece a cumplir con esta premisa, pero sí lo empezaría hacer con unos árbitros diferentes a los que normalmente se ven en el fútbol de USA.

Malas noticias para Messi: La decisión de los árbitros en USA que terminaría en huelga

“El sindicato que representa a los árbitros de la MLS votó unánimemente a favor de la huelga si no hay un nuevo acuerdo laboral con PRO antes del 31 de enero, dijeron fuentes a Pablo Iglesias y a mí. El paro laboral parece casi seguro. Una fuente lo sitúa en 99%. La MLS utilizaría árbitros de reemplazo si eso sucediera”, publicó Tom Bogert, del portal The Athletic. ¡Malas noticias para Leo Messi, Inter Miami y todo el fútbol de Estados Unidos.

¿Cuándo es el primer partido de Messi e Inter Miami en la MLS 2024?

Real Salt Lake empezó a palpitar el duelo contra Inter Miami por la primera fecha de la temporada MLS 2024 con dos mensajes en X: “Llevando nuestros talentos a South Beach para el espectáculo inaugural” y “parecía una buena primera vez para visitar Miami”. Luego, a un mes de enfrentar a Messi y compañía volvieron a calentar el duelo diciendo“un mes más”. Este duelo, el primero de Lionel en el rentado local, será el miércoles 21 de febrero a las 20:00 ET (22:00 ARG).