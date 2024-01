Ser el mejor de todos y recibir una de las distinciones más prestigiosas del fútbol generará polémicas. Cristiano Ronaldo decidió salirse de las respuestas comunes y habló sobre el Balón de Oro y Lionel Messi. Ante esta nueva polémica, apareció la respuesta perfecta a CR7 con nadie más y nadie menos que Zlatan Ibrahimovic.

Leo Messi sigue en lo más alto del fútbol luego de haber ganado el Balón de Oro y el premio al Mejor Jugador en The Best 2023. Las críticas se hicieron presente y hasta el mismísimo Cristiano reaccionó con un emoji riéndose ante un mensaje en contra de la nueva victoria del jugador argentino en el galardón que entrega la Revista France Football.

Ahí no iba a parar todo. Cristiano Ronaldo también hizo lo suyo en el 2023 y luego de anotar 54 goles con el Al-Nassr, de Arabia Saudita, y la Selección de Portugal, ganó los premios Diego Maradona al Máximo Goleador del Año, el Mejor Jugador del Medio Oriente y el Jugador Favorito del Año según los aficionados, en los Globe Soccer Awards (Premios Globo de Fútbol). Con este contexto llegaron las palabras sobre Messi, el Balón de Oro y el premio The Best.

En la ceremonia de los Globe Soccer Awards (Premios Globo de Fútbol), Cristiano Ronaldo sostuvo que “el Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. No es porque haya ganado el Globe Soccer. Pero son hechos, números y los números no engañan: no me pueden quitar este trofeo porque es realidad“. ¡Boom! Estalló esta bomba mediática y los aficionados de Lionel Messi no se iban a quedar callados.

¿Y cómo responderle a Cristiano Ronaldo? Pues con nadie más y nadie menos que uno de los grandes que pasó por una cancha de fútbol: Zlatan Ibrahimovic. Cuando la legitimidad del octavo Balón de Oro de Leo Messi volvió a ser puesta en duda, una cuenta partidaria de X que sigue la acción del FC Barcelona y del jugador argentino recordó unas palabras del exjugador sueco que sirven a la perfección para responderle a CR7.

La respuesta perfecta con Ibrahimovic a Cristiano por hablar de Messi y el Balón de Oro

En 2018, Messi quedó quinto en las votaciones al Balón de Oro, el ganador fue Luka Modric y esto a Zlatan Ibrahimovic no le gustó nada al decir que “ahora sabemos que fue Florentino Pérez quien compitió con Messi por el Balón de Oro, no Cristiano Ronaldo”. Estas palabras resurgieron en X por la cuenta Barca world wide (Barça Mundial) luego de que el delantero portugués hablara de la legitimidad del galardón que obtuvo Leo y son la respuesta perfecta porque también dudaron de cuando él ganó cinco veces el premio de la Revista France Football. Lo dijo Zlatan…

Lionel Messi casi que se despidió del Balón de Oro

Desde el 15 de julio de 2023, Lionel Messi se convirtió en jugador de Inter Miami y, a pesar de que ganó el octavo Balón de Oro siendo futbolista de este equipo, casi que despidió de la posibilidad de volver a obtener este premio. “Creo que sí, este será mi último Balón de Oro y estoy feliz de haber conseguido todo lo que conseguí y ser el jugador que tenga ocho Balones de Oro. Estoy feliz”, le confesó el capitán de la Selección Argentina al diario L’Équipe en noviembre de 2023.