Sergio Ramos, a pesar de su intención por renovar su contrato con el París Saint-Germain, quedó con el pase en su poder y su futuro, a casi un mes de haber abierto el mercado de pases, aún está en suspenso. En un principio sonaron el Inter Miami y el Flamengo de Brasil, pero en las últimas horas, tras el arribo de Edinson Cavani, estalló el rumor que lo acerca a Boca Juniors.

Esta versión tuvo semejante expansión que llegó a los medios de Europa y particularmente a los españoles que desde hace semanas realizan un seguimiento especial a las tratativas del zaguero sevillano que, por cierto, fue campeón del mundo con la Selección de España en el certamen global que se llevó a cabo en Sudáfrica en 2010.

Sin embargo, medios como Mundo Deportivo, por ejemplo, no ven para nada viable que el ex Real Madrid vista de azul y oro: ”Con una moneda tan devaluada como el peso, resulta casi imposible llevar futbolistas que militan en el exterior. Por eso fue una sorpresa que el Xeneize se quedara con los servicios de Edinson Cavani, aunque mucho más novedoso fue el interés por Sergio Ramos, alguien que no tiene ningún arraigo con Sudamérica”, redacta el artículo firmado por Leonardo Schwarz.

Por su parte, El Desmarque no se muestra tan tajante y remarca que, teniendo en cuenta los trascendidos que elevan a Boca Juniors como candidato, ”todo apunta” a que el destino de Sergio Ramos ”será lejos del fútbol de élite”, aunque no olvida que clubes de Arabia Saudita, Estados Unidos y Brasil se mantienen con vida en las negociaciones. Cuestión de esperar.

Sergio Ramos con Bolavip en marzo

En marzo, Sergio Ramos en una conversación con Bolavip en el Parque de los Príncipes, dejó en claro que tiene pendiente jugar en la Bombonera ”por el afecto” que le tiene a Boca Juniors. Además, post entrevista, reconoció que mantiene buena relación con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del elenco xeneize.