El París Saint-Germain, mientras espera la resolución del tema Kylian Mbappé, está tratando de reconstruirse para dejar atrás el conflictivo proceso que tuvo a Christophe Galtier como cabeza de grupo. Sin embargo, siguen surgiendo cuestiones de protagonistas que generan dudas de cómo está el clima puertas adentro, entre ellos, de Neymar.

El brasilero, que protagonizó algún cortocircuito en el pasado con Hugo Ekitike y Vitinha y que ya no es del agrado de los ultras (se manifestaron en la puerta de su hogar para pedirle que abandone al PSG) todavía no fue tenido en cuenta por Luis Enrique en los encuentros amistosos de la gira que está realizando por Japón y Corea del Sur.

Ni con Al Nassr, ni con Cerezo Osaka ni con el Inter de Milán Neymar sumó minutos. Tampoco en el duelo informal que disputaron en las instalaciones del París Saint-Germain antes de emprender el viaje contra Le Havre (incluso llegó a participar Kylian Mbappé, de quien los directivos tienen ánimos de dejar colgado en caso de que no renueve o no sea transferido).

Y eso que ya está 100 por ciento recuperado de su lesión, pues por algo es uno de los componentes de la delegación y fue incluido en el banco de relevos. Sin embargo, el entrenador no quiso arriesgarlo o no pensó en añadirlo en su esquema. De todos modos, aún resta un compromiso antes del regreso a la capital francesa que será vs. el Jeonbuk. ¿Jugará?

¿Luis Enrique no tendrá en cuenta a Neymar?

Todo este panorama de inactividad se da mientras el libro de pases tiene todavía todo un largo camino de desarrollo por delante y se habla de que Ousmane Dembélé podría reforzar al ataque. Por lo que empiezan a salir a la luz señales de que Luis Enrique podría no tener a Neymar como una de sus principales opciones para el frente ofensivo de cara a la temporada que se avecina.

último partido de Neymar con el PSG

Neymar Júnior no luce la camiseta del París Saint-Germain desde el 19 de febrero frente al Lille en el Parque de los Príncipes por la jornada 24 de la Ligue 1. Aquel día sufrió un esguince en el tobillo derecho que lo marginó para el resto de la temporada. Es decir, se reincorporó al plantel desde el primer día del ciclo de Luis Enrique como estratega.