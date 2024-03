Fue la peor noticia del fin de semana en Europa. La lesión de Mouctar Diakhaby empieza a tener diagnósticos tras una acción contra Real Madrid que quitó el aliento a todo Valencia. Los expertos empiezan a analizar lo que viene por delante para un futbolista que a sus 27 años empieza el operativo retorno. Se teme que tras la caída fortuita de Aurélien Tchouaméni no pueda volver a jugar en el fútbol profesional.

Todo ocurrió al minuto 85 de un duelo lleno de polémica y donde lo menos importante fue el marcador. Tchouaméni caía sobre la pierna derecha de Diakhaby para crear un silencio en Mestalla que iba acompañado de todos los presentes llevándose las manos a la cabeza. Valencia confirma que se trata de una luxación completa de la rodilla derecha del zaguero, así como un parte médico de cara al futuro que pasa por que este recupere la movilidad de su pierna. Después se podrá pensar en volver al ruedo. Como mínimo hablamos de un año de baja.

“Es una lesión rarísima. Es la lesión más grave que un jugador de fútbol puede tener en la rodilla. Probablemente se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión”, apuntaba en Cadena SER el traumatólogo Enrique Gastaldi. Se habla de una dolencia inusual. La peor que puede sufrir un atleta y de un proceso en el que quiebran tanto ligamentos como hasta nervios o venas. En el caso de Mouctar Diakhaby nada de lo segundo ha sido confirmado de momento, pero por ello se realizan diagnósticos a largo plazo pensando en su vuelta.

Gastaldi fue claro en SER: Diakhaby no tiene fecha de regreso. Ahora mismo todo pasa por estabilizar la zona, por volver a colocar la rodilla en su lugar y saber hasta que punto se encuentra dañada esta. Recuperar movilidad, normalidad y paz, el primer paso para el defensor: “Con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar. Que no haya más problemas. No hablamos de menos de 9 ó 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones”.

Valencia, jugadores del Real Madrid y entes como LaLiga han dedicado ya mensaje al galo. Un apoyo masivo para un joven de 27 años que por una acción fortuita tiene que dar un paso al costado de momento. Juan José López Martínez, médico personal del tenista Carlos Alcaraz, afirma que el escenario donde el galo no pueda volver al césped por los puntos también debe valorarse.

Diakhaby, optimista

“La batalla será larga. pero estoy listo para ello y haré todo lo posible. Haré todo para regresar lo más pronto posible a los campos y aún más fuerte”, el mensaje del franco guineano en sus redes sociales tras la acción. Jugadores de su Valencia, Real Madrid y de todo el ecosistema fútbol han inundado estas horas con mensajes de aliento para un Mouctar que empezará pronto la recuperación para volver a disfrutar de su profesión.

El precedente para creer

Muchos comparan lo ocurrido en Mestalla con lo que viviese Miguel Ángel Benítez Pavón hace 18 años en un duelo ante Atlético de Madrid. El paraguayo tuvo que dejar los terrenos de juego por más de un año y medio, reconoce que estuvo cerca de perder su piernas pero pudo volver a la actividad finalmente. En una charla con AS envió sus mejores deseos a Diakhaby: “Rezo mucho por él. A mi muchos me retiraron…Mouctar es fuerte”.