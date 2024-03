La prensa francesa abre su jornada hablando de un Kylian Mbappé catalogado como traidor por Qatar. La decisión del delantero de negarse a firmar un nuevo acuerdo laboral con Nasser Al-Khelaifi sigue dando de que hablar. Portales que como L’Equipe o AS indican que se vienen nuevos acuerdos económicos entre las dos partes. Pese a marcharse gratis al Real Madrid, se espera que el crack de Le Bleus deje 100 millones de euros en PSG. ¿Pero cómo?.

“Pacto de caballeros”. Fue el término utilizado por Nasser Al-Khelaifi para referirse a las fórmulas con las cuales tanto Mbappé como PSG podrán separar sus caminos de forma amistosa y ante la opinión general. Recordemos que Kylian ya perdonó al club una prima de fidelidad valorada en 80 millones de euros. Todo esto hace un par de meses, pero la cosa irá a más. Por el Parque de Los Príncipes cuentan con que el delantero les entregue buena parte del mondo que se llevará desde Real Madrid a modo de prima de fichaje.

Hablamos de una especie de traspaso encubierto. Uno donde pese a dejar Francia con carta de libertad, Mbappé podría compensar al club y no dejarle sin dinero por verle partir. AS y L’Equipe hablan de una prima de fichaje para Kylian Lotin por la casa blanca que iría entre los 100 y 150 millones de euros. Una que todavía no se sabe si será pagada en un solo monto o si será diferida alrededor de los próximos cinco años. Qatar la quiere para evitar quedarse sin euros por un jugador valuado en hasta 180 ‘kilos’ por portales como Transfermarkt.

Mbappé y PSG necesitan terminar bien. La relación entre ambas se encuentra rota para la prensa local, pero hay intereses conjuntos en que ante el ojo público todos se despidan con una sonrisa. Estamos en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos en París, también de cambio de rumbo en el proyecto Qatarí. Si una de las partes queda retratada por la otra habrá críticas, consecuencias en cuanto a futuros encuentros y por encima de todo riesgo de represalias por parte de esos Ultras del club galo que ya se han manifestado en el pasado.

Por Francia y España cuentan con que Mbappé sea jugador del Real Madrid. A día de hoy no existen voces que sueñen con un escenario similar al de la primavera del 2022. De cara a un primero de julio donde se cuenta con el traspaso del delantero, se seguirá negociando una fórmula donde tanto PSG como Kylian ganen cuando su relación termine. Ante Mónaco y como ocurrió ante Rennes, el atacante de 25 años volvió a terminar el choque desde el banco de suplentes. No serán casos aislados en lo que queda de Ligue 1.

Bandera para Mbappé en París

“Kylian Mbappé, deseamos que llegue el 30 de junio”. Esto dicta una pancarta colgada a lo largo de las últimas horas por los aledaños del Parque de Los Príncipes y que se le atribuye a los Ultras del PSG. Mañana y en San Sebastián ante Real Sociedad, podemos estar hablando del último partido del crack por Europa con el proyecto qatarí. Final en todos los sentidos.

