No saldrá nadie si es que todo termina como apunta por estas horas. Es la primera gran información de una nueva mañana donde en Europa todo pasa por Kylian Mbappé. Se acortan los tiempos de cara a conocer el futuro del delantero del PSG y como Real Madrid quedará alrededor de su figura sobre el 1 de julio del 2024. Hay fechas pensando en el anuncio que todo el Santiago Bernabéu espera desde el verano del 2017.

Ayer Florentino Pérez pasó por un acto en la Alcaldía de la capital española donde se negó a hacer comentarios sobre Kylian Lotin. Un hito que se daba mientras en Francia corresponsales del Diario AS hablan de un PSG que no realizará homenajes de despedida a Mbappé hasta el final del torneo. No solo no se espera que nada sea oficial hasta que los de Luis Enrique terminen su aventura en la UEFA Champions League, sino incluso hasta el devenir de la primera división francesa. 11 de mayo contra Toulouse, la fecha que sale en la Galia.

PSG se rinde. L’Equipe y AS hablan de una entidad que no hará más ofertas al jugador. Este se irá por la puerta grande con un gran homenaje a inicios de mayo en el Parque de Los Príncipes donde es ícono a nivel nacional. Se empieza a ver dicha jornada donde Real Madrid mandaría el comunicado oficial sobre su nuevo Galáctico. Mientras los de Luis Enrique sigan vivos en Europa (donde podrían ser rival de los merengues), se espera una campaña de silencio total.

Mbappé también se ha movido en estas horas. El delantero maneja diversas charlas con Real Madrid alrededor de una derechos de imagen donde ganaría el dinero que acepta perder en su reducción de sueldo para llegar al Bernabéu. Lo nuevo en este sentido pasa por entender como Kylian según MARCA, ha querido proteger en el mercado de la Unión Europea el slogan generado del apellido ‘Mbappé’ y su celebración cruzando los brazos. Irse a otro país de la UE obliga a proteger activos que se duplicarán si todo es oficial.

Lo que si falta por ver es con cuanto dinero se queda PSG. En el comunicado oficioso a diversos medios de comunicación la entidad hablaba de charlas pendientes con Mbappé para que este remunerase al club galo de alguna forma pese a irse libre. Se especula en L’Equipe con que el crack abonaría buena parte de su prima de fichaje con los merengues a una directiva que con Nasser Al-Khelaifi al mando, habría tirado la toalla. Antes del 11 de mayo, nadie en Europa espera comunicados oficiales.

¿Y la presentación?

Francia sigue pujando por ver a Mbappé en los JJOO de París. Una fecha clave para toda la nación y que llegaría después de la Eurocopa. También en medio de la pretemporada por Estados Unidos donde Real Madrid aprovecharía como nunca el boom alrededor del fichaje del galo. Hay charlas para saber que se hace con este contexto según indican desde AS. Por el Bernabéu apuestan por verle entre el final de la Champions (1 de junio) y el inicio de la EURO.

El Bernabéu termina en verano

Es la fecha que ha podido confirmar Bolavip que pretende Real Madrid de cara al final de las obras. Desde el 2021 que el Bernabéu muta en cada jornada y puede que la fiesta inaugural coincida con los días del arribo de Mbappé. Hablamos de una doble fiesta donde habrá millones de euros en ingreso y la primera piedra de cara a la próxima década del club merengue. El 11 de mayo para Francia o España, es el momento para esperar comunicados oficiales y ‘here we go’.