Mientras una pata del club se alista para una final en todos los sentidos ante Girona, del otro lado del tablero aparece la que busca nombres y posiciones a reforzar. Real Madrid ya piensa en fichajes, con operaciones claras y tres nombres a sumar por las filas de Carlo Ancelotti. Así va cada traspaso pensando en un equipo que desde el 1 de julio del 2024 pueda seguir marcado época. Mucho dinero y rivales de peso e el medio.

Carlo Ancelotti seguirá al frente y dicho hecho entrega claridad. Fueron meses de incertidumbre pensando en su posible marcha a la selección de Brasil. Tras acordar una renovación hasta el 2026 y por supuesto siendo consiente de que todo pase por seguir sumando títulos a las vitrinas, el italiano comandará un Real Madrid 2024/2025 que busca nombres tan claros como difíciles de traer. Así va todo en cuanto al futuro de Kylian Mbappé, Alphonso Davies y Leny Yoro.

PSG será el primer gran rival a vencer. Si es por dinero en Real Madrid ya saben que no hay como competir con Qatar en cuanto a Mbappé se refiere. Medios como The Athletic, Le Parisien o L’Equipe confirman que no hay nada firmado con Kylian, así como la comunicación con su figura nunca ha terminado. Es la pieza que falta al puzle de Galácticos creado por Florentino Pérez y una cuestión ya personal para la directiva. Se espera que acepte tras 7 años de persecución, así como que su nombre no vuelve a aparecer en las quinielas si no entra en la plantilla presentada ante LaLiga el 1 de julio.

El jugador anunciará su decisión más pronto que tarde según comentan en Francia. Si hay suerte antes de los octavos de final de la Champions League. Pero antes se espera que lo comunique de manera interna a Nasser Al-Khelaifi. Hay expectativa, así como la necesidad de solucionar todo lo antes posible si es que hay que mirar a Manchester pensando en el Plan B. Es Erling Haaland y nadie duda que la economía del club se encuentra preparada para un mega desembolso en este sentido.

La trama lleva ahora a Múnich. Alphonso Davies es el nombre y mucho más después de que Sky anunciase un interés del Bayern por el canterano de Real Madrid Miguel Gutiérrez. El lateral izquierdo del Girona es pensado en Alemania como una opción para reemplazar al canadiense. La casa blanca le seduce desde enero y en caso de que llegue al final de temporada sin renovar se ofertará a la baja por sus servicios. Tiene contrato hasta el 2025 en un gigante que no puede darse el lujo de perderle gratis. Que aguante las ofertas, último paso antes de la primera comunicación oficial entre clubes.

El nuevo Varane

MARCA confirmaba todo días atrás: Real Madrid también busca centrales y el fichajes del defensor de 18 años del Lille Leny Yoro encaja de lleno. PSG será el gran rival en una puja similar a la Davies por su contrato hasta el 2025. Hay una necesidad de sumar caras nuevas en una zona del campo donde todos los zagueros de Ancelotti rozan o superan los 30 años. Se necesita que llegue a junio sin un nuevo contrato para no pagar los hasta 60 millones de euros que pide el club galo por su partida.

Más nombres a seguir de cerca

Rafa Marín podría regresar desde Deportivo Alavés para ser el cuarto central. Hay que definir el fututo de jugadores como Kubo en Real Sociedad e igualmente el de canteranos prestados en Almería como Sergio Arribas. En cuanto a salidas se refiere, se estudiará en las próximas semanas si continúan o no en plantilla nombres como Andriy Lunin, Nacho, Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Joselu (cedido desde Espanyol) o Dani Ceballos. Real Madrid 2024/2025 ya se encuentra en marcha en cuanto a fichajes.