No fue un día más en el mundo fútbol para Lionel Messi. Una vez más, el jugador argentino habló del retiro y en unas palabras que se hicieron virales causó revuelo porque ya mencionó lo mucho que le va a costar dejar el balompié. Incluso, Leo redobló la apuesta y le envió un mensaje a todos sus contradictores.

¡Oh, oh! El lunes 30 de octubre quedara grabado en la historia del fútbol como el día en el que Messi se convirtió en el único jugador con ocho balones de oro en todos los tiempos. Una vez que tenía su nuevo Balón de Oro en la manos, el jugador argentino dijo unas palabras que el mismo Ibai, famoso streamer español, calificó como la despedida de este premio de la Revista France Football.

“No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) que tuvieron un año increíble. Tanto a nivel individual como colectivo. Erling tuvo un año increíble y de haber conseguido todo. Sé que ellos estarán acá en los próximos años haciéndose de este premio”, dijo Leo Messi en la gala del Balón de Oro 2023.

Luego de volver a la cima del fútbol mundial, Lionel Messi hizo el anuncio que se estrenaron los últimos tres capítulos de su serie de Apple TV ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos). Solo en el trailer ya hizo derramar varias lágrimas a sus aficionados. ¿Se acerca el retiro?

“Tengo la suerte de hacer algo que me apasiona, que me encanta, e intento disfrutarlo cada vez que entro a una cancha. Sé que son mis últimos años, sé que cuano no tenga esto (el fútbol) lo voy a extrañar muchísimo porque por más cosas que encuentre para hacer, nada va a ser parecido a esto que lo hice toda mi vida”, afirmó Messi en el cuarto capítulo de su serie de Apple TV y el mensaje para los contradictores estaba a punto de llegar.

Lo que Messi les mando a decir a sus contradictores cuando llegue el retiro

Lejos de querer entrar en polémica al considerarse el mejor del mundo porque lo ganó todo, Lionel Messi les mando a decir a todos sus contradictores un firme mensaje sobre por qué jugó al fútbol una vez que decida retirarse. “No pienso en mi legado. Siempre dije que mi objetivo era hacer mi carrera, hago lo que me gusta. Y después, cada uno me recordará como quiera“, dijo el ’10’ de Inter Miami en el cuarto capítulo de la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos).

Messi reveló lo que le gustaría hacer cuando se retire del fútbol

100 por ciento definido no está, pero sí dio una gran pista. En la entrevista que Leo Messi le concedió al humorista argentino Migue Granados el 21 de septiembre de 2023, el capitán de la Selección Argentina reveló lo que le gustaría hacer cuando se retire del fútbol profesional: “¿Qué voy a hacer después? No sé. Me gusta todo lo relacionado con el fútbol, estar con chicos, enseñar, me gusta el hecho de director deportivo también, pero no sé para dónde voy a arrancar”.