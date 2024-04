Solo el tiempo dirá si Lionel Messi dice o no presente, pero hay motivos para ilusionarse en clave selección Argentina. En medio de todos los rumores que apuntan a que Kylian Mbappé no podrá asistir a la cita olímpica por París 2024, Lamine Yamal pide calma a la hora de decidir si le ha llegado la hora o no de ponerse a defender los intereses de España en agosto. Hay precedentes a tener en cuenta y un calendario que apremia.

“No sería algo lógico ir a las dos (Eurocopa-JJOO) porque desde que he empezado se ha tratado de que no se me cargue y juegue demasiado, y no tendría sentido ir a las dos. Pero obviamente si tengo que ir, al final estás jugando con España y es un sueño…”, palabras de la joya de 16 años del Barcelona. Su charla con Mundo Deportivo dejó todo tipo de titulares y por encima de todo el recuerdo de lo ocurrido en La Roja alrededor de los últimos JJOO. El caso Pedri y tener que ir con la absoluta a Alemania 2024 le hacen dudar de asistir a ambos torneos.

El volante del Barcelona es el ejemplo a evitar. Por el 2021 le vimos jugar casi 73 partidos repartidos entre el conjunto culé, selección española y en La Roja por los Juegos Olímpicos. Un desgaste brutal para un joven de 18 años y que le ha pasado factura hasta la fecha. Desde aquel verano Pedri se ha perdido por lesiones uno de cada tres partidos de la entidad blaugrana. No sobreexplotar al próximo gran ícono del fútbol ibérico es el objetivo.

Buenas noticias para Argentina en caso de que no vaya al certamen. La Albiceleste todavía espera por la decisión de Lionel Messi e Inter Miami en relación con si La Pulga dirá o no presente en París. La posible baja de Yamal para España y la ausencia de permisos de Real Madrid a Mbappé hacen ver un camino un poco más sencillo de cara a conseguir el Oro. Nada es oficial, pero la información ya llega a la calle Viamonte en Buenos Aires.

“Lo que le ocurrió a Pedri es un ejemplo de lo que puede pasar”. Así cerraba Yamal su charla en Mundo Deportivo a la hora de analizar el tema. España le quiere en ambos torneos, Barcelona solo en la Eurocopa y en medio existen precedentes para entender los riesgos de dicha apuesta. La Roja no olvidemos, comparte zona con Asía-2, Egipto y Republica Dominicana. Argentina lo hace con Asía-3, Ucrania y Marruecos.

Yamal y más elogios a Messi

“Intentar parecerte a Messi en esos pases interiores es difícil. Pero, bueno, sí que el jugador que me acuerdo que los hacía era él y si se puede parecer, pues se intentará. Neymar es quien más me ha gustado…Me hacía ir a ver los partidos, me hacía divertirme, era un espectáculo, era bonito verle jugar”, más reflexiones del joven llamado a tomar el lugar de Lionel en Barcelona.

Cubarsí, otra carpeta en el aire

La irrupción del zaguero de 17 años no solo sorprende en Barcelona. España también medita llamarle para los Juegos mientras la selección estudia igualmente su presencia en la Eurocopa. El conjunto culé desea anular ambas convocatorias en un hecho que puede ayudar y de que manera a los hombres de Javier Mascherano en los JJOO de París 2024. Messi pronto decidirá.