Joan Laporta prendió el ventilador ayer con una declaración con pocos precedentes a nivel europeo. El presidente del Barcelona habló de la posibilidad de pedir la repetición del Clásico ante Real Madrid por supuestos fallos arbitrales alrededor del córner de Lamine Yamal tapado por Andriy Lunin. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué se tiene que demostrar para que desde Zúrich o la federación española diesen el visto bueno? Vamos con ello.

“En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido”, declaraba la máxima cabeza del Barcelona ayer por medio de los canales oficiales del club. La última hora a nivel informativo para por entender como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no dará al club las imágenes solicitadas sobre la jugada. La información de Mundo Deportivo es lo más reciente en esta trama llena de preguntas y de pocas respuestas. A la espera de como sigue esto, vamos a los escenarios que se deben tener en cuenta.

¿En qué casos se puede pedir la repetición de un partido oficial? La IFAB lo deja más que claro: “Como norma general, no se invalidará el partido por los motivos siguientes: errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR (al igual que sucede con la detección automática de goles o DAG); decisiones erróneas en las que haya participado el VAR (puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral); decisiones de no revisar un incidente; revisiones de situaciones o decisiones no revisables”.

Alguno pensará en excepciones. MARCA habla de un Barcelona que mira al Anderlecht vs. Genk del 24 de enero del 2024. Un penalti revocado por supuesta invasión fue anulado en pleno partido. La visita demandó al Consejo Disciplinario de la KBVB (Federación de Bélgica). Ganó en primera instancia, pero el equipo local apeló la decisión y ganaría al tratarse de un ‘error humano’ y no de violación de las normas. Recordemos que otros escenarios como invasiones de campo o agresiones a jugadores si entran en las normas de FIFA a la hora de evaluar este tipo de requerimientos.

¿Entonces que tendría que demostrar Barcelona? Pues una mala aplicación del reglamento. Situación difícil tratándose de un error humano en el análisis de la acción y de la ausencia de la tecnología en LaLiga. El protocolo VAR indica que ningún partido puede suspenderse o reiniciarse por errores en la participación del video arbitraje. Existen precedentes a favor de los culés en un Noruega vs. Inglaterra sub-19 y en un Uzbekistán vs. Bahréin en 2005. Ambos casos, nuevamente, contaron con errores en la aplicación del reglamento y no de los árbitros en situaciones pertinentes. Llevar esto a la justicia ordinaria, cuestión de interpretaciones sobre la acción.

La RFEF, incompetente

La Real Federación Española de Fútbol no tiene competencias en este sentido. Encuentros de los últimos años como Espanyol vs. Atlético o Cádiz vs. Betis también dieron para denuncias públicas como la de Laporta sin pasar a algo formal. Camino difícil y donde además las normas de la RFEF indican que solo se pueden hacer apelaciones de un encuentro en un plazo de 48 horas posterior al choque. Los culés tienen hasta esta noche para entrar en la vía legal.

Tranquilidad en Real Madrid

¿Qué opinan del otro lado del tablero en esta contienda? Medios como MARCA o AS hablan de tranquilidad en la planta noble del Bernabéu. La normativa que existe, los precedentes y los tiempos para presentar pedidos formales indican a los merengues que todo quedará en un discurso para la galería. El deseo de Laporta, en caso de concretarse, más que difícil por diversos sentidos.