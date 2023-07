Siempre es bueno ver fútbol, estar enterado de todo lo que vendrá en las próximas horas. Por eso Bolavip te trae, como siempre, la parrilla de los mejores eventos del deporte rey. Donde podemos ver mucho ámbito internacional, como también aspectos de interés local.

Este miércoles 12 de julio tenemos encuentros imperdibles, los cuales podrás seguir sin ningún detalle pendiente. Cada encuentro trae su información perfecta, desde el horario específico, hasta la cadena televisora que transmitirá el partido que más te guste o llame la atención.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS HOY – MIÉRCOLES 12 DE JULIO DEL 2023:

COPA SUDAMERICANA – PLAYOFFS:

17:00 HORA PERUANA – PATRONATO VS. BOTAFOGO – DSPORTS / DGO.

19:00 HORA PERUANA – DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS. SAN LORENZO – STAR+ / ESPN / ESPN 2.

19:00 HORA PERUANA – SPORTING CRISTAL VS. EMELEC – STAR+ / ESPN / ESPN 2.

COPA ORO:

18:30 HORA PERUANA – ESTADOS UNIDOS VS. PANAMÁ – STAR+ / ESPN 4.

21:00 HORA PERUANA – JAMAICA VS. MÉXICO – STAR+ / ESPN EXTRA.

COPA DE BRASIL:

19:30 HORA PERUANA – ATLÉTICO PARANAENSE VS. FLAMENGO – GLOBO INTERNACIONAL.

MLS:

18:30 HORA PERUANA – NEW YORK RB VS. FC CINCINNATI – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

18:30 HORA PERUANA – NEW ENGLAND REVOLUTION VS. ATLANTA UNITED – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – CHICAGO FIRE VS. CF MONTRÉAL – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – HOUSTON DYNAMO VS. MINNESOTA UNITED – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – SPORTING KC VS. REAL SALT LAKE – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

19:30 HORA PERUANA – NASHVILLE SC VS. PHILADELPHIA UNION – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

20:00 HORA PERUANA – COLORADO RAPIDS VS. PORTLAND TIMBERS – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

21:30 HORA PERUANA – VANCOUVER WHITECAPS VS. AUSTIN FC – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

21:30 HORA PERUANA – SAN JOSE EARTHQUAKES VS. SEATTLE SOUNDERS – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

21:30 HORA PERUANA – LOS ANGELES FC VS. ST. LOUIS CITY SC – MLS SEASON PASS (APPLE TV).

JORNADA DEPORTIVA – MIÉRCOLES 12 DE JULIO DEL 2023:

Por si fuera poco, Bolavip también te trae la agenda de los partidos del día, los cuales se actualizan automáticamente. No te pierdas ningún resultado en vivo, todos los detalles en el SIGUIENTE ENLACE – AQUÍ.