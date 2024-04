¿Es viable contar con ambos? ¿Cómo van a situarse jugando en el mismo lugar? ¿Se puede mantener la paz de un vestuario con dos gallos en el mismo corral? Preguntas que surgen desde hace días en el entorno de Real Madrid alrededor de la llegada de Kylian Mbappé. El lugar, rol e importancia a Vinicius ha sido puesto en debate por diversas voces a solo unos meses de que se espere el arribo del delantero del PSG. La casa blanca, tajante a la hora de aclarar el futuro del brasileño.

Salvo un nuevo giro de 180 grados propio de esta saga todo el mundo cuenta con que Mbappé sea jugador del Real Madrid el próximo 1 de julio. Llegará gratis en cuanto a traspaso, con un sueldo donde la prima será histórica y para tomar el rol de Galáctico que ha quedado vacante desde la salida de Cristiano Ronaldo. Todo esto coincidiendo con los rumores de ofertas y de una posible marcha de Vinicius para hacer hecho a Kylian Lotin. Las puertas del Bernabéu, cerradas en este sentido.

MARCA no duda: Vinicius es intocable. No han llegado ofertas formales al club y el propio jugador desea quedarse. Los informes de propuestas por encima de los 200 millones para sacar al ‘7’ no cambian el rol que este tiene dentro de Real Madrid. Hablamos de la cara deportiva del club (al nivel de Bellingham y hasta que llegue Mbappé), de una marca que tae dinero a la entidad y de un valor tanto económico como de expansión que sobrepasa a solo representar un jugador.

No preocupa el reparto de espacios con Mbappé. En Real Madrid prima la teoría de que los cracks se entienden y ver como los esquemas de Carlo Ancelotti han ido moviendo de poco a Vinicius hacia el medio ganan enteros desde hace meses. No hay necesidad económica tampoco y por ende es impensable la salida del brasileño. Este tiene un precio: 1.000 millones de euros que dicta su cláusula de rescisión. MARCA habla que ni jugadores como Rodrygo, en horas bajas por estas fechas, medita salir ante la llegada del crack francés.

Pero alguien tendrá que hacerlo. A Mbappé hay que sumarle por estas fechas el fichaje de Endrick. Vinicius, Rodrygo, Brahim, Arda Guler, tal vez Joselu y los dos nombrados. Hablamos de 7 fichas para el ataque en una plantilla con 25 cupos para disputar LaLiga. En verano MARCA anuncia que habrá novedades, así como que ningún monto de dinero puede desbaratar el tridente Vinicius-Rodrygo-Mbappé. Se sigue hablando de un sueldo para el galo donde cobrará más en primas que en salario anual.

¿Haaland para el 2025?

El noruego sigue en la retina de Real Madrid. Los acercamientos con su agente y esa cláusula de recisión anti Premier League de 175-200 millones de euros a partir del verano abren la puerta a soñar. Por AS hablan de una operación difícil teniendo en cuenta las ofertas que tiene el noruego para renovar en Manchester, así como que en 2025 la posible marcha de Pep Guardiola puede facilitar las cosas. Será el siguiente culebrón de la casa blanca.

Soulé se declara madridista

“Un sueño alto, alto sería jugar en el Real Madrid, de pequeño siempre lo soñé. También ganar una Champions”, palabras del argentino en ESPN. La joya cedida por Juventus en Frosinone brilla en una Serie A donde desde julio se le espera en Turín. Su relación con Cristiano Ronaldo y el deseo de llegar a la casa blanca, en boca de todos por Italia.