Ya se venden bufandas de Kylian Mbappé en los aledaños del Santiago Bernabéu. No de manera oficial pero en si en un claro ejemplo de lo que supone para Real Madrid una operación buscada desde el verano del 2017. Mientras el reloj llega a cero siguen en el aire diversas preguntas en relación a cómo será el primer año del galo por un universo blanco que aguarda por el Dia D. Ya estaría definido el número de camiseta que el crack de Le Bleus estrenaría en la campaña 2024/2025.

Prime Video Italia da la clave de todo. La historia se da en la previa de ese Real Madrid vs. Leipzig donde el conjunto blanco rozó la eliminación. El medio se trasladó hasta la tienda oficial del club para preguntar sobre el número de camiseta de Mbappé y su futuro. No habrá cambios en un dorsal ‘7’ reservado para Vinicius desde la salida de Eden Hazard en verano del 2023: “Fui a la tienda en el Bernabéu. Hice como que no sabía de fútbol y pedí una camiseta de Mbappé. El chico de la tienda fue muy amable y me dijo lo que viene”.

“Me dicen que pronto recibirán todos los materiales para hacerlo y que probablemente obtendrá el número 10 porque Modric es viejo, estas son las palabras que usó el chico. Creen que venderá más que Bellingham y casi como Cristiano Ronaldo”, palabras de Prime Video Italia que empiezan a circular por redes y medios. Kylian Mbappé 10, la primera hoja de ruta que se maneja para resolver una de las grandes dudas del posible arribo del delantero a la capital española.

En caso de que dicha promesa sea realidad hay dos cosas claras. La primera supondría el final de la era Luka Modric en un Santiago Bernabéu donde el croata es ovacionado en cada choque. A sus 38 años el volante apunta a la MLS o una liga Árabe donde ya han buscado su arribo desde hace meses. La otra gran conclusión pasaría por entender que de momento sigue sin existir un dueño del dorsal ‘9’ en la plantilla de Carlo Ancelotti. ¿Joselu será comprado y la usa? ¿Endrick se la lleva? ¿Llega otro ariete? Cada uno haga sus predicciones.

Hasta entonces solo queda esperar. No se cuenta con comunicados del Real Madrid sobre el jugador hasta que termine la temporada europea del PSG. Es una cuestión de respeto al jugador e igualmente un acto de protección ante un potencial duelo contra su figura en la Champions League. Por Italia Amazon hablan de un Kylian que tomaría el dorsal que han usado leyendas como Figo, Modric, James, Mesut Özil o Ferenc Puskas. No olvidemos que Kylian ya la usa en una selección francesa donde el ‘7’ es propiedad de Antoine Griezmann.

Ronaldo bendice a la Tortuga

“Es un jugador increíble. Va a ser uno de los mejores jugadores del momento. Creo que es una muy buena opción para él y que finalmente conseguirá el Balón de Oro si se une al Real Madrid. Seguro que en el Madrid tendrá un equipo que le apoyará en cada decisión que tome”, reflexiones de Nazario en Daily Mail. También hubo elogios a Jude Bellingham e igualmente palabras sobre un hipotético arribo en el futuro de Erling Haaland.

Última chance con Davies

Es la noticia del día en Alemania. Max Eberl, nuevo director deportivo del Bayern Múnich, pone en marcha la propuesta final para buscar la renovación del canadiense más allá del 2025. Se hace clave para los Bávaros no perderle gratis en unos meses. Real Madrid, indican por AS, hará una primera propuesta de 50 millones de euros en algunas semanas.